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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

астрономы из проекта Virtual Telescope запечатлели на видео потенциально опасный для Земли астероид (52768) 1998 OR2. Как сообщает портал Space.com, он приблизится к планете на минимальное расстояние 29 апреля.

Небесное тело диаметром от 1,8 до 4,1 километра было классифицировано как потенциально опасное для Земли. При этом в день максимального сближения астероида с планетой расстояние между ними будет равно примерно 6,3 миллиона километров, что в 16 раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года. Расстояние между ним и планетой составит 19 миллионов километров.

В конце января сообщалось, что к Земле приближался астероид 163373, который классифицировали как потенциально опасный. Минимальное расстояние, на которое космическое тело диаметром от 440 до 990 метров должно было приблизиться к Земле, было в 15 раз больше дистанции от планеты до Луны.

23 март 2020 /
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