Тимбилдинг как способ повышения эффективности сотрудников

Теоретически тимбилдинг - это набор мер, предназначенных для превращения отдельных сотрудников в сплоченную команду, которая может использовать отношения для достижения высоких результатов.

На практике тимбилдинг (подробнее ознакомиться можно тут), часто осуществляется в форме тренингов со стороны внешних экспертов или отдела кадров. Цели данного тренинга - объединить команду, улучшить ее взаимопонимание и создать дружелюбную атмосферу. Решение этих проблем в будущем должно оказать благотворное влияние на производительность труда сотрудников.

Тимбилдинг не может рассматриваться, как лишние затраты бюджета предприятия. Это - своеобразная инвестиция в человеческий капитал фирмы, которая позволяет достичь новых высот, повысить эффективность работы и повысить качество обслуживания.

Каковы преимущества тимбилдинга?

Стоит перечислить следующие:

укрепление отношений между работниками;

повысить моральный дух персонала;

обучение навыкам общения, лидерство;

устранить барьеры, которые мешают сотрудникам на 100% реализовать свой потенциал;

создавать взаимосвязи между подразделениями;

выявление сильных сторон отдельного участника команды;

получить новые способы решения возникающих проблем.

Основная цель создания тимбилдинга - сформировать уникальную команду. Отдельные профессионалы требуют создания команды, которая может решать проблемы, принимать решения и достигать поставленных целей.

Надо помнить, что такое объединение позволяет получить результат, значительно превышающий их сумму. Когда у вас крепкие отношения со специалистами, - у вас есть эффективный рабочий механизм.

Ведущие специалисты по персоналу отмечают следующие задачи тимбилдинга: