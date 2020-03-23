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Тимбилдинг как способ повышения эффективности сотрудников

Теоретически тимбилдинг - это набор мер, предназначенных для превращения отдельных сотрудников в сплоченную команду, которая может использовать отношения для достижения высоких результатов.

На практике тимбилдинг (подробнее ознакомиться можно тут), часто осуществляется в форме тренингов со стороны внешних экспертов или отдела кадров. Цели данного тренинга - объединить команду, улучшить ее взаимопонимание и создать дружелюбную атмосферу. Решение этих проблем в будущем должно оказать благотворное влияние на производительность труда сотрудников.

Тимбилдинг не может рассматриваться, как лишние затраты бюджета предприятия. Это - своеобразная инвестиция в человеческий капитал фирмы, которая позволяет достичь новых высот, повысить эффективность работы и повысить качество обслуживания.

Каковы преимущества тимбилдинга?

Стоит перечислить следующие:

  • укрепление отношений между работниками;
  • повысить моральный дух персонала;
  • обучение навыкам общения, лидерство;
  • устранить барьеры, которые мешают сотрудникам на 100% реализовать свой потенциал;
  • создавать взаимосвязи между подразделениями;
  • выявление сильных сторон отдельного участника команды;
  • получить новые способы решения возникающих проблем.

Основная цель создания тимбилдинга - сформировать уникальную команду. Отдельные профессионалы требуют создания команды, которая может решать проблемы, принимать решения и достигать поставленных целей.

Надо помнить, что такое объединение позволяет получить результат, значительно превышающий их сумму. Когда у вас крепкие отношения со специалистами, - у вас есть эффективный рабочий механизм.

Ведущие специалисты по персоналу отмечают следующие задачи тимбилдинга:

  • формирование понимания сотрудниками своей ценности, важности и роли для компании;
  • создать эффективную команду принятия решений команды;
  • установление дружеских отношений между работниками;
  • выявление сильных и слабых сторон работников и всех в целом;
  • определение неформального лидера;
  • раскрытие творческого потенциала сотрудников;
  • умение решать нестандартные задачи и т.д.
23 март 2020 /
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