Тимбилдинг как способ повышения эффективности сотрудников
Теоретически тимбилдинг - это набор мер, предназначенных для превращения отдельных сотрудников в сплоченную команду, которая может использовать отношения для достижения высоких результатов.
На практике тимбилдинг (подробнее ознакомиться можно тут), часто осуществляется в форме тренингов со стороны внешних экспертов или отдела кадров. Цели данного тренинга - объединить команду, улучшить ее взаимопонимание и создать дружелюбную атмосферу. Решение этих проблем в будущем должно оказать благотворное влияние на производительность труда сотрудников.
Тимбилдинг не может рассматриваться, как лишние затраты бюджета предприятия. Это - своеобразная инвестиция в человеческий капитал фирмы, которая позволяет достичь новых высот, повысить эффективность работы и повысить качество обслуживания.
Каковы преимущества тимбилдинга?
Стоит перечислить следующие:
- укрепление отношений между работниками;
- повысить моральный дух персонала;
- обучение навыкам общения, лидерство;
- устранить барьеры, которые мешают сотрудникам на 100% реализовать свой потенциал;
- создавать взаимосвязи между подразделениями;
- выявление сильных сторон отдельного участника команды;
- получить новые способы решения возникающих проблем.
Основная цель создания тимбилдинга - сформировать уникальную команду. Отдельные профессионалы требуют создания команды, которая может решать проблемы, принимать решения и достигать поставленных целей.
Надо помнить, что такое объединение позволяет получить результат, значительно превышающий их сумму. Когда у вас крепкие отношения со специалистами, - у вас есть эффективный рабочий механизм.
Ведущие специалисты по персоналу отмечают следующие задачи тимбилдинга:
- формирование понимания сотрудниками своей ценности, важности и роли для компании;
- создать эффективную команду принятия решений команды;
- установление дружеских отношений между работниками;
- выявление сильных и слабых сторон работников и всех в целом;
- определение неформального лидера;
- раскрытие творческого потенциала сотрудников;
- умение решать нестандартные задачи и т.д.
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