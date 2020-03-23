Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет

Землетрясение в воскресенье в Загребе стало сильнейшим за 140 лет, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

По данным службы гражданской защиты, землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло в 06.43 (08.43 мск). Эпицентр находился в семи километрах севернее Загреба на глубине 10 километров. Затем произошло несколько толчков меньшей силы. Служба скорой помощи Загреба сообщала об одной жертве – подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада, затем медики уточнили, что он находится в реанимации в критическом состоянии.

В городской библиотеке прошло экстренное совещание руководства страны и городских властей. Мэр Загреба Милан Бандич кратко сообщил, что оценок материального ущерба пока нет.

"Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера, значит - самое сильное в последние 140 лет", - цитирует Пленковича новост ной портал Index.

Премьер указал, что армия и экстренные службы приступили к устранению последствий, и призвал граждан выполнять предписания Штаба гражданской защиты МВД.

Ранее глава минобороны Дамир Крстичевич отдал приказ о подключении армии Хорватии к оказанию помощи Загребу.

Местные СМИ сообщают, что в части Загреба после землетрясения пропало электричество и вода. Разрушились некоторые фасады, сообщается о трещинах в жилых домах, многие горожане в страхе вышли на улицы. Телеканал приводит слова представителя католического епископата, по данным которого "отломился верх южной башни Загребского кафедрального собора", пострадали еще две церкви в черте города.