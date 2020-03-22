» » Некоторые люди могут слышать магнитное поле Земли

Некоторые люди могут слышать магнитное поле Земли

Некоторые люди могут слышать магнитное поле Земли

Могут ли люди чувствовать магнитное поле? Несмотря на всю фантастичность вопроса, факты говорят о том, что большое количество живых существ на планете действительно умеют “видеть” магнитное поле Земли и даже использовать его для навигации. Что, если аналогичная способность присутствует и у человека, однако он забыл как ею пользоваться за ненадобностью? В своем недавнем исследовании ученые провели эксперимент, измеривший то, как альфа-волны взаимодействуют с некоторыми элементами в человеческом теле. По мнению специалистов, эти неизученные ранее органы чувств могут улавливать воздействие магнетизма, утверждает портал popularmechanics.com. Неужели мы действительно можем ощущать магнитное поле планеты?



Могут ли люди и животные чувствовать магнитное поле планеты?

Магниторецепция — уникальное свойство некоторых живых организмов планеты, позволяющее им эффективно применять навигацию при перемещении, выборе необходимого направления движения и даже определении местоположения на местности. Когда-то давно ученые считали, что магниторецепция животных в принципе невозможна, однако открытие подобного умения у птиц заставило ученых задаться вопросом о наличии аналогичного навыка и у человека.

Некоторые люди могут слышать магнитное поле Земли


Способность чувствовать магнитное поле Земли есть у голубей. При помощи нее они могут проложить маршрут до нужного им места

Хотя предыдущие исследования не обнаружили у представителей Homo Sapiens каких-либо экстраординарных способностей, ученые решили не сдаваться, построив специально оборудованную клетку Фарадея с датчиками для электроэнцефалографии, куда в дальнейшем были помещены несколько испытуемых добровольцев. Внутри конструкции клетки исследователи расположили катушки, которые при активном движении генерировали магнитное поле.

Клетка Фарадея — это устройство для защиты объектов от воздействия электромагнитных полей. Важно понимать, что она защищает только от электрического поля, а статическое магнитное поле будет проникать внутрь.

Во время проведения активной фазы эксперимента, испытуемые находились в темной, тихой обстановке с закрытыми глазами. После включения прибора, генерирующего магнитные волны, мозговые данные участников непрерывно фиксировались учеными, которые вели запись исследования для последующего анализа.

Некоторые люди могут слышать магнитное поле Земли


Клетка Фарадея для изучения влияния магнитного поля на человека

Результаты эксперимента показали, что человеческий мозг действительно собирает и избирательно обрабатывает направленную информацию от рецепторов магнитного поля. По словам специалистов, такая нейронная активность является необходимой предпосылкой для любого поведенческого выражения магниторецепции. Иными словами, человек действительно может ощущать магнитное поле, как и его соседи по планете — птицы и животные.

В своем отчете ученые поясняют, что известные магниторецептивные животные испытывают это чувство как прямой биологический сигнал, который используется для миграции у птиц или для оценки безопасности водных путей у черепах. Кроме того, подобная система навигации позволяет живым существам различать магнитное поле от локальных излучений. Так, вам может быть известно, что относительно крупные вулканы могут генерировать локализованные магнитные поля, и, животное, движущееся через магнитные объекты такого рода, получает серию предупреждающих сигналов против использования магнитного поля для дальней навигации.

Некоторые люди могут слышать магнитное поле Земли


Способность чувствовать магнитное поле могла достаться нам от наших предков

Та же самая закономерность была обнаружена и у людей, участвовавших в проведении эксперимента. Это может означать, что способность некоторых людей ощущать изменения магнитного поля была унаследована ими от далеких предков — охотников-собирателей, которым уникальная особенность могла быть едва ли не жизненно необходима. Хотя подтверждение необычной гипотезы все еще нуждается в дальнейших экспериментах, исследователи уверены, что способность чувствовать магнитное поле в свое время помогла человеку успешно заселить нашу планету.

22 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Могут ли люди чувствовать магнитное поле?
Хочу все знать

Могут ли люди чувствовать магнитное поле?

Магнитное поле, влияющее на тело и разум человека, напоминает супер силу, которой обладают Люди Икс в фантастических фильмах, но исследователи считают, что некоторые люди на самом деле способны
Люди настроены на магнитные поля Земли
Хочу все знать

Люди настроены на магнитные поля Земли

Биологи знали, что некоторые мигрирующие животные, от птиц до морских черепах, способны чувствовать магнитные поля Земли. Теперь новое исследование показало, что люди также могут чувствовать
Межпланетное магнитное поле вблизи Земли резко развернулось на 180 градусов
Хочу все знать

Межпланетное магнитное поле вблизи Земли резко развернулось на 180 градусов

6 января, что-то неожиданное произошло на поверхности земли в северной Норвегии - было зафиксировано внезапное изменение токов земли и магнитного поля, а за 15 минут до этого межпланетное магнитное
Почему у Луны нет своего магнитного поля?
Хочу все знать

Почему у Луны нет своего магнитного поля?

Магнитное поле планеты представляет собой уникальную материю, которая с помощью особых электрических зарядов создает особую зону, защищающую планету от вредного космического излучения. Как сообщает
Ученые уточнили время конца лунного динамо
Хочу все знать

Ученые уточнили время конца лунного динамо

Обычный компас будет бесполезен на Луне, которой сегодня не хватает магнитного поля. Но Луна создала магнитное поле миллиарды лет назад, и оно было даже сильнее, чем поле Земли сегодня.
Тайна ветров Сатурна начинает раскрываться
Хочу все знать

Тайна ветров Сатурна начинает раскрываться

Новое исследование утверждает, что внутреннее пространство Сатурна течет как мед из-за магнитного поля, которое может помочь разгадать загадку того, почему мощные ветры планеты останавливаются на
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныКак смартфоны и соцсети убивают наше время10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернетВ чем преимущества работы с рекламным агентством?


Свежие Статьи
Рассекречены документы о первом выходе человека в космос

Рассекречены документы о первом выходе человека в космос

Черные дыры могут оказаться порталами для путешествий сквозь пространство и время

Черные дыры могут оказаться порталами для путешествий сквозь пространство и время

Стеклянные цветы Леопольда и Рудольфа Блашка

Стеклянные цветы Леопольда и Рудольфа Блашка

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+