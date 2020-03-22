Некоторые люди могут слышать магнитное поле Земли

Могут ли люди чувствовать магнитное поле? Несмотря на всю фантастичность вопроса, факты говорят о том, что большое количество живых существ на планете действительно умеют “видеть” магнитное поле Земли и даже использовать его для навигации. Что, если аналогичная способность присутствует и у человека, однако он забыл как ею пользоваться за ненадобностью? В своем недавнем исследовании ученые провели эксперимент, измеривший то, как альфа-волны взаимодействуют с некоторыми элементами в человеческом теле. По мнению специалистов, эти неизученные ранее органы чувств могут улавливать воздействие магнетизма, утверждает портал popularmechanics.com. Неужели мы действительно можем ощущать магнитное поле планеты?

Могут ли люди и животные чувствовать магнитное поле планеты?

Магниторецепция — уникальное свойство некоторых живых организмов планеты, позволяющее им эффективно применять навигацию при перемещении, выборе необходимого направления движения и даже определении местоположения на местности. Когда-то давно ученые считали, что магниторецепция животных в принципе невозможна, однако открытие подобного умения у птиц заставило ученых задаться вопросом о наличии аналогичного навыка и у человека.

Способность чувствовать магнитное поле Земли есть у голубей. При помощи нее они могут проложить маршрут до нужного им места

Хотя предыдущие исследования не обнаружили у представителей Homo Sapiens каких-либо экстраординарных способностей, ученые решили не сдаваться, построив специально оборудованную клетку Фарадея с датчиками для электроэнцефалографии, куда в дальнейшем были помещены несколько испытуемых добровольцев. Внутри конструкции клетки исследователи расположили катушки, которые при активном движении генерировали магнитное поле.

Клетка Фарадея — это устройство для защиты объектов от воздействия электромагнитных полей. Важно понимать, что она защищает только от электрического поля, а статическое магнитное поле будет проникать внутрь.

Во время проведения активной фазы эксперимента, испытуемые находились в темной, тихой обстановке с закрытыми глазами. После включения прибора, генерирующего магнитные волны, мозг овые данные участников непрерывно фиксировались учеными, которые вели запись исследования для последующего анализа.

Клетка Фарадея для изучения влияния магнитного поля на человека

Результаты эксперимента показали, что человеческий мозг действительно собирает и избирательно обрабатывает направленную информацию от рецепторов магнитного поля. По словам специалистов, такая нейронная активность является необходимой предпосылкой для любого поведенческого выражения магниторецепции. Иными словами, человек действительно может ощущать магнитное поле, как и его соседи по планете — птицы и животные.

В своем отчете ученые поясняют, что известные магниторецептивные животные испытывают это чувство как прямой биологический сигнал, который используется для миграции у птиц или для оценки безопасности водных путей у черепах. Кроме того, подобная система навигации позволяет живым существам различать магнитное поле от локальных излучений. Так, вам может быть известно, что относительно крупные вулканы могут генерировать локализованные магнитные поля, и, животное, движущееся через магнитные объекты такого рода, получает серию предупреждающих сигналов против использования магнитного поля для дальней навигации.

Способность чувствовать магнитное поле могла достаться нам от наших предков

Та же самая закономерность была обнаружена и у людей, участвовавших в проведении эксперимента. Это может означать, что способность некоторых людей ощущать изменения магнитного поля была унаследована ими от далеких предков — охотников-собирателей, которым уникальная особенность могла быть едва ли не жизненно необходима. Хотя подтверждение необычной гипотезы все еще нуждается в дальнейших экспериментах, исследователи уверены, что способность чувствовать магнитное поле в свое время помогла человеку успешно заселить нашу планету.