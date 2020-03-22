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Вакцину от лихорадки Ласса нашли только теперь - 50 лет спустя

Вакцину от лихорадки Ласса нашли только теперь - 50 лет спустя

50 лет назад ученые пытались справиться со смертельной лихорадкой Ласса и приступили к разработке вакцины. И только сегодня ее начали испытывать на людях.

В январе 1969 года неизвестный вирус был впервые выделен из сыворотки двух медсестер, которые умерли… Инфекция, называемая лихорадкой Ласса, поражает почти все органы тела. До настоящего времени врачи подозревают, что болезнь была передана от животного, но от какого — неизвестно. Считается, что пациенты могут заразиться друг от друга этой инфекцией только при контакте.

Названный в честь нигерийской деревни, где впервые были зафиксированы случаи заболевания, вирус Ласса вызывает геморрагическую лихорадку и убивает около 5000 из сотен тысяч людей, инфицированных ежегодно в Западной Африке. вирус, распространяемый крысой Mastomys natalensis, может передаваться через жидкости организма человека.

Всемирная организация здравоохранения считает создание вакцины первоочередной задачей. Из почти 30 разрабатываемых вакцин только одна была протестирована на людях. Одно клиническое испытание безопасности и эффективности этой вакцины началось в Соединенных Штатах в мае 2019 года, а в этом месяце назначено еще одно испытание для Либерии, Нигерии и Ганы.

Это яркий пример того, сколько времени может понадобиться на разработку вакцины, например, от того же коронавируса.

22 март 2020 /
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