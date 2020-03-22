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Вирус SARS-CoV-2: важные вопросы, на которые пока нет ответов

Вирус SARS-CoV-2: важные вопросы, на которые пока нет ответов

Оставшиеся без ответа вопросы о новом коронавирусе не дают узнать, что произойдет в ближайшем будущем. Можно ли заразиться дважды? Как долго продлится пандемия? Увеличится ли количество жертв или наоборот уменьшится? Чтобы спрогнозировать распространение и дальнейшую эволюцию SARS-CoV-2 (официальное название нового коронавируса CoVID-19), необходимы фундаментальные данные, но пока получить их не удалось. При этом, одним из наиболее важных вопросов является возможность повторного заражения. На сегодняшний день, помимо сомнительных случаев, описанных в прессе, повторное заражение научно доказано лишь у четырех медицинских работников в Ухане, Китай. Симптомы во всех подтвержденных повторных случаях были легкими. Рассказываем, какими могут оказаться ближайшие несколько месяцев и стоит ли беспокоиться тем, кто переболел новым коронавирусом.



Можно ли заразиться новым коронавирусом повторно?

Как пишет испанская El Pais, авторы работы из Уханьского университета признают, что полученные результаты о повторном заражении могут быть ложноположительными, так как иногда тесты терпят неудачу. Однако необходимо уточнить, что ученые повторяли тест несколько раз. Если в будущем будут встречаться подобные случаи, то все усилия, приложенные к сдерживанию CoVID-19, могут оказаться бесполезными.

Из всех возможных объяснений двойное заражение наименее реалистично. Результаты тестов на животных указывают на то, что повторное заражение невозможно. Китайские ученые выяснили, что макаки, которые заражаются новым коронавирусом и выздоравливают, не заболевают повторно несколько дней спустя, даже если подвергаются воздействию вируса. С предварительными результатами исследования можно ознакомиться на сервере препринтов BiorXiv. Также остается открытым вопрос о том, как быстро после попадания вируса в организм человек становится заразным — спустя сутки или дольше. Сегодня мы знаем, что инкубационный период может продлиться от 5 до 14 дней, но известны случаи, когда симптомы проявлялись спустя 24 дня после заражения. При этом иммунной системе требуется около месяца, чтобы развить иммунную память к вирусу. Возможно, полученные двойные положительные результаты связаны с тем, полный иммунитет у инфицированных медиков пока не развился.

Вирус SARS-CoV-2: важные вопросы, на которые пока нет ответов


Так происходит дезинфекция аэропортов

Также остается неизвестным вопрос о долговечности приобретенного иммунитета. Дело в том, что иммунитет к MERS (Ближневосточный респираторный синдром) – который перепрыгнул с верблюдов на человека и стал причиной эпидемии, унесшей жизни более 850 человек – длится менее года. То же самое может произойти с SARS-CoV-2, хотя на данный момент говорить об этом рано. Однако если вирус способен к повторному заражению, он, вероятно, будет делать это с гораздо меньшей интенсивностью, а симптомы будут значительно легче.



Закончится ли пандемия осенью?

Пандемия испанского гриппа 1918 года унесла жизни более 50 миллионов человек и бушевала целый год. При этом большинство погибли во время второй волны, которая наступила в октябре. Согласно результатам исследования, опубликованного учеными из Имперского колледжа Лондона, после отмены карантина вторая волна CoVID-19 будет практически неизбежна. Исследователи также предупреждают, что чем сильнее карантинные меры, тем больше человек могут пострадать во время второй волны.

Вирус SARS-CoV-2: важные вопросы, на которые пока нет ответов


Вопрос о том, станет ли все как прежде и когда, по-прежнему открыт

Необходимо понимать, что смысл мер изоляции, введенных в Италии, Испании и других европейских странах, заключается не столько в предотвращении распространения инфекции, сколько в спасении больниц – около 15% инфицированных нуждаются в реанимации и подключению к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Так как главной проблемой отмены карантина является повторное распространение вируса, ученые предлагают после отмены ограничительных мер установить безопасные сроки пребывания в больнице, после окончания каждого срока пребывания будет поднят сигнал тревоги и движение населения вновь будет ограничено.



Мутирует ли новый коронавирус?

С эволюционной точки зрения самые успешные вирусы – это самые заразные, а не смертоносные, ведь их основная цель размножение. В большинстве случаев тенденция такова, что вирусы становятся менее опасными и позволяют хозяину вести более или менее нормальную жизнь. Не исключено, что именно такая судьба ждет новый коронавирус. Однако коронавирусы мало мутируют, так как кодируют белок, исправляющий ошибки при копировании ДНК, что вызывает некоторые опасения. По сравнению с другими вирусами, коронавирусы накапливают в 10 раз меньше ошибок в ДНК, а потому гораздо менее изменчивы.

Так или иначе, в точности предсказать будущее пока никому не удавалось. Поэтому сегодня мы, как общество, должны заботиться друг о друге и следовать всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. И все же, кое-что понятно уже сегодня – быстро пандемия не пройдет, а привычный порядок вещей, возможно, сильно изменится.

22 март 2020 /
Хочу все знать
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