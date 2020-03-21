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Киты со шрамами

Киты со шрамами

На фото — горбатый кит, кожа которого покрыта множеством округлых белых шрамов. На протяжении многих лет такие шрамы интриговали ученых. Высказывались предположения, что это следы от отвалившихся усоногих раков рода Coronula, шрамы от паразитических копепод Pennella balaenopterae, следы от присосавшихся миног или даже бактериальные инфекции.

Но оказалось, что это шрамы от укусов маленьких, безобидных с виду бразильских светящихся акул (Isistius brasiliensis). Эти акулки длиной всего около полуметра встречаются в тропических и теплых умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океана между 40° северной и южной широты. Днем они обычно держатся на глубине нескольких километров, а ночью поднимаются к поверхности, чтобы сделать свое черное дело.


Киты со шрамами

С виду светящиеся акулы довольно безобидны. фото с сайта en.wikipedia.org


Ротовой аппарат светящихся акул устроен так, что они могут выкусывать большие куски мяса из тела более крупных животных. Рот окружен толстыми губами, зубы в верхней челюсти тонкие, конические, направленные назад — такими зубами легко зацепиться за кожу; зубы в нижней челюсти плоские, треугольные и очень острые. По ночам эти акулы висят в толще воды, поджидая жертву. Когда приближается подходящий объект для нападения, акула присасывается к его коже губами и, зацепившись верхними зубами, быстро проворачивается вокруг своей оси, вырезая нижними зубами округлый кусок мяса диаметром до семи сантиметров. Из-за этого по-английски ее называют cookiecutter shark (cookie cutter — это приспособление, которым из теста вырезают печенье различной формы).


Киты со шрамами

Ротовой аппарат светящейся акулы. На фото слева видны толстые губы. Изображение с сайта en.wikipedia.org


Зубы у светящейся акулы, как и у других акул, регулярно меняются, но интересно, что у этого вида они выпадают не по отдельности, а сразу весь ряд нижней челюсти, причем акула его тут же проглатывает. Вероятно, это делается для экономии кальция, так как менять зубы этим акулкам приходится довольно часто.

Светящейся акулу называют не просто так: у нее на брюхе расположены фотофоры, которые слабо люминесцируют, маскируя темный силуэт на фоне падающего сверху света. Этот эффект называется «контриллюминация» и используется многими морскими животными, населяющими мезопелагическую зону. Но у светящейся акулы есть одна темная, лишенная свечения зона в области шеи. Возможно, она-то и привлекает крупных животных, так как на общем светящемся фоне выглядит похоже на силуэт маленькой безобидной рыбки. Погнавшись за легкой добычей, хищники сами становятся жертвой акулы. Светящиеся акулы могут нападать на любых крупных морских животных — от рыб до китов. Известны даже случаи нападения на пловцов-людей.


Киты со шрамами

Рыба из семейства морских лещей со следами нападения светящейся акулы. фото с сайта en.wikipedia.org


Благодаря тому, что светящиеся акулы распространены только в теплых водах, наличие и количество следов от их укусов, а также соотношение свежих и заросших шрамов на китах нередко используется для изучения их миграций. Различия в количестве шрамов были обнаружены у двух популяций северных малых полосатиков в водах Японии, одна из которых обитает в Японском море, а другая — в Тихом океане. Большое количество шрамов было обнаружено на финвалах у островов Зеленого мыса, в отличие от других районов Северной Атлантики. Это может указывать на то, что у островов Зеленого мыса встречаются киты из отдельного локального стада.


Киты со шрамами

Шрамы на финвале. фото © Татьяна Ивкович, Авачинский залив, Камчатка, 2008 год


Наличие шрамов от укусов светящихся акул у северотихоокеанских малых полосатиков и антарктических косаток дало основания утверждать, что и те, и другие регулярно мигрируют в теплые воды. Среди тихоокеанских косаток такие шрамы гораздо чаще встречаются на коже плотоядных косаток, чем на рыбоядных. Вероятно, плотоядные косатки склонны мигрировать в теплые воды, а рыбоядные круглый год держатся в холодных (о различиях разных популяций косаток читайте в статье «Косатки — рыболовы и охотники»). Интересно, что шрамы видели даже на косатках, встреченных в водах Чукотки: получается, что они преодолевают в ходе миграций расстояние более чем в две с половиной тысячи километров.


Киты со шрамами

Шрам на чукотской плотоядной косатке. фото © Ольга Титова, Чукотка, 2017 год


Шрамы можно использовать не только для изучения миграций — они прекрасно подходят для облегчения индивидуального опознавания китообразных, работая в качестве своеобразной метки, а у некоторых видов помогают даже определить половозрастную категорию. Например, на коже ремнезубов Блэнвилля и кювьеровых клюворылов отмечается два типа шрамов — круглые дырки от укусов светящихся акул и линейные царапины от зубов сородичей. С возрастом круглые шрамы начинают накапливаться у обоих полов, а линейные — только у самцов, так как они сражаются друг с другом за самок. Получается, что животные с большим количеством круглых шрамов — это взрослые самки, с большим количеством шрамов обоих типов — взрослые самцы, а те, у кого шрамов мало, — молодые.

фото © Ольга Филатова, Чукотка 2019 год; на заднем плане виднеется птица топорок.

Ольга Филатова

21 март 2020 /
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