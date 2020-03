Лягушка-Росомаха

Способность выпускать когти хорошо известна у представителей семейства кошачьих. Но волосатая лягушка (Trichobatrachus robustus) пошла дальше кошек: ее когти прорезаются прямо через кожу, как у Росомахи — вымышленного персонажа комиксов издательства Marvel Comics. На фото — стопа волосатой лягушки с прорвавшими кожу когтями.

Волосатая лягушка была известна науке с начала XX века, но о ее способности выпускать когти узнали намного позднее. Лягушка обитает в лесах Западной и Центральной Африки (в Нигерии, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Габоне, Конго). Достигая в длину 13 см и имея невзрачный окрас, волосатая лягушка внешне мало чем выделяется среди многих других представителей бесхвостых. Зато она может похвастаться новшествами, которых нет у прочих амфибий.

Свое название волосатая лягушка получила из-за ярко выраженного полового диморфизма: самцы немного крупнее самок (примерно на 13%) и в брачный период покрываются на боках и бедрах «волосками» длиной 1–1,5 см.

Самка (слева) и самец (справа) волосатой лягушки в экспозиции Музея естественной истории. фото из Твиттера Даррена Нейша (Darren Naish)

«Волоски» самцов — это тонкие кожные выросты, пронизанные кровеносными сосудами. Они нужны скорее всего не для привлечения самок и не для распознавания самцами других самцов во избежание ошибочного спаривания (случается и такое), а для вполне практичных надобностей: увеличивая площадь поверхности тела, «волоски» обеспечивают самца дополнительной порцией кислорода. Амфибиям свойственно кожное дыхание, некоторые используют его на все 100% (см. картинку дня Лягушка без легких). Повышенное потребление кислорода через кожу связывают с долгим пребыванием самцов волосатой лягушки в воде, где заботливые отцы надежно охраняют отложенные самками кладки.

Внешний вид самца волосатой лягушки с характерными волосками на теле. Рисунок © J. Green из журнала Зоологического общества Лондона Proceedings of the Zoological Society of London, 1901, с сайта en.wikipedia.org

Но самое удивительное — это «когти» волосатой лягушки. В отличие от пресмыкающихся, млекопитающих или птиц, относящихся к группе амниот, для амфибий наличие когтей — явление нечастое. У амниот когти — это чехол из кератина, надетый на когтевую фалангу (концевая фаланга пальца). У некоторых лягушек, например у гладких шпорцевых лягушек (Xenopus laevis), когти тоже состоят из кератина, но при этом их микроструктура и рост не такие, как у амниот.

У волосатой же лягушки когти — это собственно когтевые фаланги (то есть кость), безо всякого кератина. На задних лапах они находятся под кожей, заострены и выпускаются при опасности. Есть они и у самцов, и у самок. В нормальном (втянутом) состоянии фаланга связана с находящимся спереди от нее специальным костным образованием — нодулем, который прикреплен коллагеновыми волокнами к коже. Нодуль поддерживает покоящийся коготь и препятствует его случайному выпусканию. Но если возникла необходимость когти выпустить, то они прорывают кожу на нижней стороне пальца (при этом костный нодуль остается на своем прежнем месте) и наносят лягушке неизбежную травму. Такое самотравмирование для волосатой лягушки оправдано: когти способны серьезно поранить врага. Действие когтей испробовал на себе при поимке лягушек знаменитый английский натуралист и писатель Джеральд Даррелл и описал в книге о путешествии по Камеруну «Гончие Бафута» (The Bafut Beagles), вышедшей в 1954 году; он же и предположил защитную функцию когтей. Местные жители, разум еется, узнали о ней раньше: охотящиеся на амфибий камерунцы используют либо копья, либо мачете, чтобы убить животное до того, как оно применит свое оружие при непосредственном контакте.

Такими выкидными когтями обладают и некоторые другие африканские лягушки — виды родов Astylosternus и Leptopelis. Когти освобождаются от костного нодуля при активизации мышцы-сгибателя, ее антагонист — мышца-разгибатель — возвращает фалангу в исходное положение, а раны на коже со временем заживают.

Продольное сечение левого четвертого пальца стопы волосатой лягушки, на котором хорошо видно когтевую фалангу (ph), связанную с костным нодулем (n) через богатую коллагеном соединительную ткань (c, красная), подстилающуюся плотной и бедной коллагеном соединительной тканью (голубая). Активизация сухожилия мышцы-сгибателя (fmt) освобождает фалангу от костного нодуля и способствует прорыванию кожи. Подвесная оболочка (ss), соединяющая костный нодуль с верхней частью фаланги, имеет общую вставку с сухожилием мышцы-разгибателя (emt). На врезке показано продольное сечение правого третьего пальца стопы; видно, как нодуль крепится коллагеновыми волокнами (три красные нити над ним) к коже при уже выпущенной когтевой фаланге (она сама не видна). Изображение из статьи D. C. Blackburn et al., 2008. Concealed weapons: erectile claws in African frogs

Камерунцы из племени бакосси (Bakossi people) верят, что волосатые лягушки падают с неба и наделены особыми мистическими силами. Считается, что если съесть такую лягушку, бездетные пары могут наконец родить детей. Местные жители собирают волосатых лягушек не только для употребления в пищу, но и для продажи в качестве домашних животных. Это негативно сказывается на популяции лягушек, поэтому принимаются меры по их сохранению: угроза вымирания вида становится реальной.

фото с сайта lazerhorse.org.

Антон Ульяхин