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Гриб-дерево

Гриб-дерево

На фото — гриб Dendrosphaera eberhardtii из семейства Trichocomaceae отдела аскомицеты, больше напоминающий цветок или молодое деревце. «Стебель» или «ствол» — это строма гриба (сплетение стерильных гиф, на которых расположены структуры полового или бесполого размножения), она вырастает до 3–17 см в высоту. К вершине строма разветвляется, и каждая «веточка» заканчивается желтой бокаловидной головкой — плодовым телом.


Гриб-дерево

Бокаловидные плодовые тела Dendrosphaera eberhardtii. фото © Максим Нуралиев с сайта inaturalist.org, национальный парк Chu Yang Sin, Вьетнам, 2013 год


Строма укореняется в почве при помощи ризоидальной системы, которая выглядит как корень высшего растения.


Гриб-дерево

Сборы Dendrosphaera eberhardtii (эти грибы высушивают и хранят как гербарий), видна ризоидальная система, напоминающая корень высшего растения. фото © Евгений Попов с сайта inaturalist.org, охраняемый лес Kon Plong, Вьетнам, 2016 год


Внутри каждого плодового тела находится множество восьмиспоровых сумок, сверху покрытых оболочкой — перидием (см. Peridium). После того как аскоспоры (споры полового размножения) в сумках созревают, перидий разрывается, и мелкая сухая споровая масса цвета охры вместе с разрыхляющими гифами-нитями выходит наружу, напоминая зрелые дождевики (см. картинку дня Гриб-дождевик).

У аскоспор дендросферы есть характерная особенность, отличающая ее от других грибов: после созревания и растворения оболочки сумки аскоспоры остаются внутри плодового тела в окружении тонких гиф, которые впоследствии образуют плотную оболочку (псевдоэкзоспориум), охватывающую каждую отдельную спору.


Гриб-дерево

фотографии аскоспор Dendrosphaera eberhardtii со сканирующего электронного микроскопа. фото © Алина Александрова


Такие нетипичные микро- и макроморфологические признаки не могут не вызывать споров у систематиков по поводу таксономической принадлежности этого вида; разрешить их могли бы методы молекулярной биологии, но пока данные расшифровки ДНК не опубликованы.


Гриб-дерево

Слева — строение Dendrosphaera eberhardtii. 1a — незрелое плодовое тело, 1b — продольный разрез плодового тела, 1c — сумки со спорами, 1d — незрелые гладкие аскоспоры, 1f — зрелые аскоспоры с шероховатой поверхностью. Рисунок из статьи N. Patouillard, 1907. Champignons nouveaux du Tonkin. Справа — развитие гифального покрова вокруг аскоспор у Dendrosphaera eberhardtii. 14 — ранние стадии (1 и 3 — срезы), 5 — срез стенки клеток гифального покрова, 69 — зрелые споры (6 — срез). Изображения получены в оптическом микроскопе, увеличение: 1000×. Рисунок из статьи K. B. Boedijn, 1935. The genus Dendrosphaera in the Netherlands Indies


Этот вид гриба описал в 1907 году французский миколог Нарсис Теофиль Патуйяр по материалам, собранным Филиппом Альбертом Эберхардтом (Philippe Albert Eberhardt) во время миссии по изучению природы Индокитая на территории Тонкина и Аннама (бывшие протектораты Франции в северном Вьетнаме). Патуйяр дал грибу видовое название в честь Эберхардта, а название рода образовано от греческих слов ?????? «дерево» и ?????? «шар, сфера». Типовой экземпляр вида был собран в окрестностях Далата.

Дендросферу отнесли к семейству Trichocomaceae, в которое до 2011 года включали и такие непохожие на нее грибы, как аспергилл (Aspergillus) и пеницилл (Penicillium) (см. картинку дня Аспергилл, плесневый гриб). Однако по результатам филогенетического анализа с использованием нескольких генетических участков (см. Multilocus sequence typing) семейство разделили на три: Aspergillaceae, Thermoascaceae и собственно Trichocomaceae, которое теперь понимают в узком смысле (sensu stricto). В этом семействе Trichocomaceae формально (так как нет молекулярных данных) оставили род Dendrosphaera, с единственным на сегодняшний день видом Dendrosphaera eberhardtii.

Большой вклад в изучение этого вида внес японский миколог Ёсио Кобаяси, обобщивший разрозненные данные по его экологии и распространению, в результате чего стало понятно, что Dendrosphaera eberhardtii — довольно редкий гриб, который эпизодически встречается в тропических лесах Юго-Восточной Азии, от Индонезии до островов Окинавы. Также ему удалось получить бесполую стадию из ткани незрелого плодового тела, однако больше никто это не смог повторить. Выглядела она как пеницилл, и не исключено, что это он и был, а миколог ошибся в определении.


Гриб-дерево

Dendrosphaera eberhardtii в  типичном местообитании — горном тропическом лесу. фото © Евгений Попов с сайта inaturalist.org, национальный парк Bidoup Nui Ba, Вьетнам, 2017 год


И в наши дни дендросфера по-прежнему остается малоизученной из-за редкости, труднодоступности и невозможности выращивания на питательных средах в лабораторных условиях.

фото © Максим Нуралиев с сайта inaturalist.org, национальный парк Chu Yang Sin, Вьетнам, 2013 год.

Евгений Антонов

21 март 2020 /
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