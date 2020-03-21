Дети и молодежь в зоне риска: коронавирус убивает не только пожилых

Последние новост и о ситуации с коронавирус ом не утешительны: по состоянию на 20 марта Италия стала лидером по количеству умерших из-за вспышки SARS-CoV-2. Всего за один день, 19 марта 2020 года, страна потеряла практически 500 человек, что превысило количество погибших от вирус а в Китае. Первоначальные данные свидетельствовали о том, что коронавирус представляет наибольшую опасность для людей старше 60 лет, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: никто не застрахован. Во всем мире в отделения интенсивной терапии попадают молодые люди. Конечно, большинство серьезных случаев наблюдаются у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, но недавно стало известно: дети и молодые люди тоже находятся в группе риска.

Никто не застрахован: корона вирус опасен для всех

Эксперты ВОЗ предупреждают – нулевого риска с CoVID-19 не существует. В то время как повсеместно подчеркивая важность защиты уязвимых групп населения – пожилых людей и/или лиц с предшествующими патологиями – упускается из виду, что новый коронавирус может затронуть любого и что, хотя это маловероятно, молодые и здоровые люди также могут оказаться в реанимации и умереть. Так, испанская El Pais рассказывает историю 37 летнего молодого человека с крепким здоровьем. Мужчина почти никогда не болел, однако после инфицирования CoVID-19 попал в больницу где вскоре скончался. В тот же день исполнительный директор ВОЗ Майкл Дж. Райан предупредил:

Мы должны быть очень осторожны, когда утверждаем что вирус убивает только пожилых людей. Молодые люди действительно менее склонны к развитию серьезного заболевания, но есть также значительное количество молодых людей, которые умерли.

Но почему здоровые молодые люди умирают из-за коронавирус а? По мнению специалистов этому есть несколько причин: генетическая предрасположенность, некоторая слабость иммунной системы, которая в других обстоятельств осталась бы незамеченной, а также не выявленные патологии. Как рассказал журналистам вирус олог и директор в области профилактической медицины и общественного здравоохранения университета Бургоса Хуан Айльона, первое, о чем мы должны беспокоиться – это вероятность заболеть.

Врачи, практически вне зависимости от возраста, находятся в группе риска, так как контактируют с большим количеством зараженных

Даже если ваши шансы заразиться низкие, то для огромного количества людей вероятность заболеть CoVID-19 словно лотерея – кто-то точно заболеет. Несмотря на то, что ученым до сих пор неизвестны все связанные с этим факторы риска, уже сегодня становится понятно, что возраст является очень важным критерием, как и общее состояние здоровья.

Кто в группе риска? Статистика разных стран

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, средний возраст умерших из-за вспышки нового коронавирус а составлял 81 год. Из них две трети были больны диабетом, раком и имели сердечно-сосудистые заболевания. Также в группу риска входили нынешние и бывшие курильщики. 14,1% инфицированных старше 90 лет; 42,2% в возрасте от 80 до 89 лет; 32,4% возрасте от 70 до 79 лет; 8,4% в возрасте от 60 до 69 лет; 2,8% в возрасте от 50 до 59 лет. Соотношение между подтвержденным случаями CoVID-19 и смертностью составляет максимум 20% для людей старше 90 лет (см. график ниже). Однако эта цифра, вероятно, выше реальной, так как в ней не учитывается бессимптомное течение болезни, а также не выявленные случаи.

Коэффициент смертности в Италии. Данные в процентах от общего числа инфицированных подтверждены.

В Италии среди людей в возрасте от 30 до 50 лет показатель летальности составляет 0,1%. Среди них подавляющее большинство – люди с патологиями. Фактически, недавно опубликованное исследование показало, что более 99% от общего числа погибших имели проблемы со здоровьем. Но, какими бы маленькими ни были шансы для здоровых людей, они есть. Это подтверждает гибель большого количества врачей в Китае. Исследователи предполагают, что возможная причина заключается в том, что врачи контактировали с большим количеством зараженных и подверглись очень высокой вирус ной нагрузке. вирус ную нагрузку можно сравнить с отравлением – вы заметите разницу, если съели один испорченный гамбургер или четыре.

Опасен ли корона вирус для детей?

Недавно мы рассказывали о том, что у детей заболевание протекает в легкой форме. Однако предварительные результаты исследования о заражении несовершеннолетних добавляют больше информации. Так, смертность в возрасте до девяти лет до сих пор не известна, однако серьезные случаи уже были зарегистрированы. В ходе работы ученые проанализировали 2143 случаев заражения в возрасте до 18 лет в Китае. У 4% заболевание протекало бессимптомно; около половины имели легкие симптомы, такие как лихорадка, усталость, кашель, иногда тошнота или диарея. У более чем трети зараженных наблюдались умеренные симптомы.

К сожалению, дети также находятся в группе риска

Наконец, у 125 детей – почти у 6%, состояние было серьезным. В интервью The New York Times главный автор исследования Шилу Тонг сказал:

Это говорит о том, что больницы должны быть готовы к приему маленьких пациентов, потому что мы не можем полностью исключить детей.

Во Франции органы здравоохранения все чаще предупреждают, что эпидемия коронавирус а “ускоряется”, а количество случаев среди лиц в возрасте до 65 лет увеличивается. Так, из 175 умерших с начала эпидемии во Франции 7% моложе 65 лет. Среди тех, кто поступил в отделение интенсивной терапии, 50% были моложе 60 лет и 50% старше 60 лет. Причины пока что остаются неизвестны и выводы делать пока рано. Ну а нам с вами остается надеяться, что ситуация не будет усугубляться. Главное, соблюдайте рекомендации ВОЗ. Будьте здоровы!