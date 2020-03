Как коронавирус называется на самом деле (и почему его так не называют)

Многих интересует вопрос, почему же инфекция, поразившая тысячи людей, из-за которой закрыли границы и ввели карантин в целых регионах, называется именно коронавирус . На самом деле здесь смешалось сразу несколько понятий, о которых нужно рассказать подробнее.

Во-первых, нужно четко разделять само заболевание и вирус , который вызывает его. Это разные вещи и называются они по-разному. В пример можно привести вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает ВИЧ-инфекцию и впоследствии у человека развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД).

Первоначально встречалось название «уханьский вирус » и «китайский вирус », особенно это характерно для западных стран. Даже президент США Дональд Трамп до сих пор использует термин «китайский вирус », что, естественно, вызывает недовольство Китая. В целом на этой почве многие видят проявление расизма. Позднее стали добавлять к названию и понятие коронавирус : «китайский коронавирус ».

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Я с самого начала отнесся к китайскому вирус у очень серьезно и проделал отличную работу, включая мое раннее решение закрыть сообщение с Китаем, вопреки мнению большинства. Это спасло множество жизней.

Именно поэтому ВОЗ четко определяет, чего не должно быть в названии новых вирус ов. Так, оно не должно включать географических названий, имен людей, видов животных, отсылок к определенной группе или культуре.

Первоначально использовалось название 2019-nCoV, но впоследствии сменилось на SARS-CoV-2. Такое наименование в феврале 2020-го принял Международный комитет по таксономии вирус ов. Схожее название имеет и вирус SARS-CoV, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой происходила в 2002—2003 годах. Эти вирус ы были признаны схожими, что и отразилось в названии.

В русском языке этому эквивалентна аббревиатура ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром. Из-за опасения создать лишнюю панику в азиатских странах (ведь именно они больше всех пострадали от атипичной пневмонии) ВОЗ не использует публично это название. Об этом четко сказано на официальном сайте организации.

Кроме того, комитет определил и название заболевания — COVID-19. Это можно расшифровать как: CO — Corona, VI — virus, D — Decease (болезнь, заболевание).

фото : wikimedia / Public Domain

Во-вторых, коронавирус — это название для целого семейства вирус ов, поражающих человека и животных. Такое название коронавирус ы получили из-за своего строения. Под микроскопом отростки вокруг вирус а напоминают солнечную корону. Поэтому SARS-CoV-2 — лишь один из семейства коронавирус ов.