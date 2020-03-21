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Как коронавирус называется на самом деле (и почему его так не называют)

Как коронавирус называется на самом деле (и почему его так не называют)

Многих интересует вопрос, почему же инфекция, поразившая тысячи людей, из-за которой закрыли границы и ввели карантин в целых регионах, называется именно коронавирус. На самом деле здесь смешалось сразу несколько понятий, о которых нужно рассказать подробнее.

Во-первых, нужно четко разделять само заболевание и вирус, который вызывает его. Это разные вещи и называются они по-разному. В пример можно привести вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает ВИЧ-инфекцию и впоследствии у человека развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД).

Первоначально встречалось название «уханьский вирус» и «китайский вирус», особенно это характерно для западных стран. Даже президент США Дональд Трамп до сих пор использует термин «китайский вирус», что, естественно, вызывает недовольство Китая. В целом на этой почве многие видят проявление расизма. Позднее стали добавлять к названию и понятие коронавирус: «китайский коронавирус».

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Я с самого начала отнесся к китайскому вирусу очень серьезно и проделал отличную работу, включая мое раннее решение закрыть сообщение с Китаем, вопреки мнению большинства. Это спасло множество жизней.

Именно поэтому ВОЗ четко определяет, чего не должно быть в названии новых вирусов. Так, оно не должно включать географических названий, имен людей, видов животных, отсылок к определенной группе или культуре.

Первоначально использовалось название 2019-nCoV, но впоследствии сменилось на SARS-CoV-2. Такое наименование в феврале 2020-го принял Международный комитет по таксономии вирусов. Схожее название имеет и вирус SARS-CoV, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой происходила в 2002—2003 годах. Эти вирусы были признаны схожими, что и отразилось в названии.

В русском языке этому эквивалентна аббревиатура ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром. Из-за опасения создать лишнюю панику в азиатских странах (ведь именно они больше всех пострадали от атипичной пневмонии) ВОЗ не использует публично это название. Об этом четко сказано на официальном сайте организации.

Кроме того, комитет определил и название заболевания — COVID-19. Это можно расшифровать как: CO — Corona, VI — virus, D — Decease (болезнь, заболевание).

Как коронавирус называется на самом деле (и почему его так не называют)


фото: wikimedia / Public Domain

Во-вторых, коронавирус — это название для целого семейства вирусов, поражающих человека и животных. Такое название коронавирусы получили из-за своего строения. Под микроскопом отростки вокруг вируса напоминают солнечную корону. Поэтому SARS-CoV-2 — лишь один из семейства коронавирусов.

21 март 2020 /
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