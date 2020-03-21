Разгадана тайна мистического «дерева жизни» в США

В XII веке до нашей эры, когда миром правили фараоны и цари, на территории американских штатов Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико жили представители индийской культуры анасази. Они известны тем, что построили огромный город Пуэбло-Бонито, на главной площади которого произрастала 6-метровая сосна. Так как поблизости поселения не произрастало других деревьев, считалось, что гигантская сосна была для народа анасази священной и использовалась в религиозных целях. Однако недавно это предположение было отвергнуто, потому что американские ученые выяснили, что изначально дерево росло в совершенно другом месте.

Воссозданное на компьютере изображение Пуэбло-Бонито с огромной сосной на главной площади

Анасази — это доисторическая индийская культура, которая примерно в XII веке возникла на территории нынешнего юго-запада США. Созданное представителями культуры селение Таос-Пуэбло до сих пор населено людьми и является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дерево жизни в США

О том, как ученым удалось развеять мифы о «дереве жизни» города Пуэбло-Бонито, было рассказано в научном журнале ScienceAlert. Поселение площадью 8000 квадратных метров, состоящее из более 650 комнат, впервые было обнаружено в 1849 году лейтенантом американской армии Джеймсом Симпсоном. Первоначальные раскопки проводились с 1896 по 1900 год, в ходе которых археологи нашли комнаты и другие части города. Останки высокого дерева вида орегонская сосна (Pinus ponderosa), которому было дано название «дерево жизни», были найдены только в 1924 году.

фото с места раскопок Пуэбло-Бонито

Сосна была найдена под верхним слоем почвы и ученые были удивлены, что дерево хорошо уцелело даже спустя несколько сотен лет. Руководитель экспедиции Нил Джадд делился, что у дерева были огромные корни, поэтому в те времена ученые были уверены, что дерево изначально произрастало на своем месте. Однако потом исследователи пришли к мнению, что они имеют дело только с частями корней, а не всей корневой системой. К тому же, на момент обнаружения дерево лежало на земле, поэтому можно было предположить, что оно не имело никакого священного статуса и древние жители Пуэбло-Бонито приволокли его из совершенно другого места.

Это предположение было доказано после того, как ученые изучили годичные кольца внутри ствола и нашли свидетельства того, что дерево выросло в горном массиве Чуска. Оно расположено примерно в 80 километрах от Пуэбло-Бонито, поэтому исследователи пока даже не могут предположить, как древним людям удалось переместить огромную сосну на настолько большое расстояние. Скорее всего, представители древней культуры не вырубили дерево, а оно упало само. Можно было бы предположить, что впоследствии ствол был перетащен, но поблизости археологи не нашли никаких подобных следов. Также они не знают, в каком положении дерево было поставлено внутри города — оно могло стоять как столб или же лежать вместе с другими бревнами, предназначенными для строительства.

Поперечное сечение образца, взятого из дерева, найденного на площади Пуэбло-БонитоЗагадки древности

Как бы то ни было, на данный момент миф о священности дерева внутри города Пуэбло-Бонито можно считать развеянным. Но загадками было окутано не только дерево, но и само поселение. Дело в том, что в нем люди явно не жили на постоянной основе, потому что на земле не было найдено предметов, которыми представители индийской культуры анасази пользовались ежедневно. Получается, что люди посещали это место только по особым случаям и временно проживали в сотнях небольших «домиков», некоторые из которых были многоэтажными. Скорее всего, во время массовых собраний люди делились священными знаниями и проводили обряды.

Внутри города Пуэбло-Бонито могли проводиться священные обряды, но дерево явно не играло в них никакой роли

Вообще, город Пуэбло-Бонито можно назвать таким же важным историческим объектом, как и Стоунхедж в Великобритании. Но оно сохранилось не так хорошо, как могло бы, потому что было построено в весьма опасном месте. Рядом с постройкой располагалась 30-метровая скала, часть которой весила более 30 тысяч тонн и на протяжении многих веков рисковала обрушиться. Именно поэтому она и была известна как Threatening Rock, что можно перевести как «угрожающая скала». В конечном итоге обрушение произошло в 1941 году и скала повредила одну из больших стен города и нанесла вред некоторым жилищам.

«Угрожающая скала» до и после падения

Вообще, на нашей планете огромное множество исторических объектов, окруженных тайн ами. Например, на расположенном в юго-восточной части Тихого океана острове Пасхи стоят более 800 огромных статуй под названием моаи. Местные жители до сих пор считают, что в них заключена сверхъестественная сила предков. Но недавно ученые выяснили, что они использовались древними людьми в других целях.