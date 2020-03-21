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Как выбрать пластиковые окна

Итак, вы решили установить пластиковые окна в вашем доме. Но как же сделать правильный выбор хороших оконных систем, которые будут служить вам долгое время и эффективно, потому что рынок полон предложений? Сотни компаний представляют свои продукты, соревнуясь друг с другом в отношении скидок и различных акций. К сожалению, многие из них, мягко говоря, нечестно относятся к своим клиентам. В результате - потребитель должен вникать в характеристики рынка, сложности производства изделий из ПВХ, а также в установку и настройку окон, не обращая внимания на агрессивные рекламные и маркетинговые уловки.

Современное пластиковое окно - это сложная система, в которой все элементы тесно взаимосвязаны. Среди них есть не очень важные, второстепенные. Интересно, что одной из наиболее распространённых ошибок потребителей является выбор окна ПВХ-профиля, определённой марки. Очевидно, что окна ПВХ определённо разочаруют покупателя, если производитель использует для их изготовления тонкие стеклянные блоки, дешёвые аксессуары и уплотнители, низкого качества. 

Оконная фурнитура для профиля ПВХ должна быть только из стали,например как на https://всё-для-окон.рф/, способной обеспечивать десятки открытий в день в течение не менее 20 лет. Высококачественные петли легко выдерживают вес свыше 100 кг, боковые окна открываются с их помощью аккуратно, без тряски и чрезмерного шума (скольжения, тряски).

Чтобы дорогие металлопластиковые окна стали успешными и долгосрочными инвестициями, вам необходимо точно определить свои потребности.

Технические нюансы данных конструкций сильно зависят от условий их эксплуатации. Основными критериями выбора элементов окна являются:

  • температура наружного и внутреннего воздуха;
  • шумовая нагрузка;
  • требования безопасности.

Всё важно: в какой климатической зоне вы находитесь; окна будут выходить на оживлённую улицу или в тихий двор; в какую комнату предназначено окно: кухня, детская или балкон в спальне; на каком этаже ваш дом?

Срок службы окон, их тепловые характеристики и внешний вид зависят от качества фурнитуры. Каждый компетентный специалист скажет, что вы не можете экономить на аксессуарах. Кроме того, была даже тенденция, когда производители недорогих окон почти всегда оснащали свою продукцию высококачественной европейской фурнитурой по умолчанию.

21 март 2020 /
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