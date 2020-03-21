Ученые положили конец слухам о коронавирусе

Международная научная группа подтвердила, что новый коронавирус SARS-CoV-2, ответственный за вспышку инфекционного заболевания COVID-19, не был создан в лаборатории.

"Сравнивая доступные данные о последовательностях генома известных штаммов коронавирус а, мы можем твёрдо определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов", — сообщил первый автор исследования Кристиан Андерсен (Kristian Andersen) из Научно-исследовательского института Скриппса.

Кроме того, его команда описала два возможных сценария происхождения патогена.

Что ты такое?

За основу исследователи взяли данные, полученные китайскими коллегами: вскоре после начала эпидемии в Ухане они расшифровали геном SARS-CoV-2.

Изучая молекулярную структуру вирус а, авторы сосредоточились на нескольких характерных признаках.

Поясним, что на поверхности коронавирус а расположены шиповидные отростки, напоминающие корону. Они содержат рецептор-связывающие белки, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток.

Иллюстрация CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM.

По словам специалистов, попадание вирус а в клетку обеспечивает рецептор-связывающий домен (RBD) и сайт расщепления. Первый — своего рода крючок, который захватывает клетки хозяина, а второй — молекулярная "отмычка", которая позволяет вирус у взломать "дверь" в клетку.

Изучая генетические последовательности SARS-CoV-2, команда выяснила, что RBD-части белков его шипов эволюционировали, чтобы более эффективно воздействовать на рецептор, известный как ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2). Этот рецептор и есть тот портал в клетку, который взламывает вирус .

Белок SARS-CoV-2 оказался столь эффективным в этом отношении, что у учёных не осталось сомнений: это результат естественного отбора, а не генной инженерии.

Этот вывод подтверждает анализ общей молекулярной структуры SARS-CoV-2. Как поясняют учёные, если бы кто-то попытался создать новый коронавирус , нужно было бы модифицировать какой-то другой вирус , вызывающий у человека то или иное заболевание.

Однако команда обнаружила, что "скелет" SARS-CoV-2 существенно отличается от такового у уже известных "человеческих" коронавирус ов. В этом отношении новый патоген больше всего походит на родственные вирус ы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов.

"Эти две особенности вирус а — мутации в RBD-части белка его шипов и его особый "скелет" — исключают, что SARS-CoV-2 стал итогом манипуляций в лаборатории", — уверен Андерсен.

Откуда шипы растут

Основываясь на анализе геномной последовательности, научная группа пришла к выводу, что есть два наиболее вероятных сценария происхождения SARS-CoV-2.

Согласно одному из них, вирус развился до нынешнего "злобного" состояния, поражая животных. И уже потом попал в организм человека.

Кстати, так же возникли предыдущие вспышки коронавирус ов, когда источником заражения людей стали циветы и верблюды.

Исследователи полагают, что наиболее подходящим "резервуаром" для нового коронавирус а являются летучие мыши. Однако нет никаких зарегистрированных случаев прямой передачи патогена от рукокрылых человеку. Стало быть, в этой пандемической цепи был промежуточный хозяин.

Согласно этому сценарию, SARS-CoV-2 должен был приобрести обозначенные выше отличительные черты ещё до попадания в организм человека. Это объясняет скорость его распространения среди людей.

По другой версии, вирус передался человеку от животного и лишь потом эволюционировал до нынешнего патогенного состояния. Подкрепляет эту гипотезу тот факт, что некоторые коронавирус ы, поражающие панголинов, имеют RBD, которые по структуре очень похожи на таковые у SARS-CoV-2.

Передача вирус а могла произойти как непосредственно от панголинов (их чешуя используется в китайской народной медицине, а мясо нередко употребляют в пищу), так и через посредников, к примеру, цивет или хорьков.

В этом случае сайт расщепления, характерный для SARS-CoV-2, мог эволюционировать в организме человека, и уже затем вирус начал передаваться между людьми.

Эту версию подкрепляет тот факт, что молекулярная "отмычка" SARS-CoV-2 походит на таковые у некоторых штаммов птичьего гриппа, которые легко передаются от человека к человеку.

К сожалению, на данном этапе трудно выяснить, как всё происходило на самом деле.

Однако специалисты предупреждают: если SARS-CoV-2 попал в организм человека уже в его нынешней патогенной форме, это повышает вероятность будущих вспышек. Ведь вызывающий болезнь штамм вирус а всё ещё может циркулировать в популяции животных и вполне способен вновь попасть в организм человека.

Второй сценарий для всех нас более предпочтителен. Вероятность того, что другой непатогенный коронавирус проникнет в организм человека и затем приобретёт свойства, аналогичные SARS-CoV-2, невелика, уверяют учёные.

Статья по итогам этого исследования опубликована в журнале Nature Medicine.

Тем временем российские специалисты расшифровали полный геном коронавирус а и пообещали быстро развернуть производство тест-систем.