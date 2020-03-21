» » У доисторических людей и гиен нашли общие модели поведения

У доисторических людей и гиен нашли общие модели поведения

У доисторических людей и гиен нашли общие модели поведения

Исследование, опубликованное в Science Advances, доказывает, что доисторические гиены и люди имеют общие модели миграции.

Исследователи выяснили, что доисторические люди и гиены покинули Африку примерно в одно и то же время (около 2 миллионов лет назад). Как и люди, пятнистые гиены имели обширную и сложную систему миграции между континентами. Это можно наблюдать в совпадениях потока генов между Африкой и Евразией. Генетики провели секвенирование полных геномов как современных пятнистых гиен в Африке, так и окаменелостей вымерших пещерных гиен из Европы и Азии.

Ранее считалось, что пятнистая и пещерная гиены образуют тесно связанную эволюционную линию. Благодаря технологическим достижениям исследователи смогли получить намного больше генетических данных и показать, что это генетическое смешение ограничено. Таким образом, учёные выявили, что древнее разделение двух видов произошло примерно в то же время, когда из Африки впервые вышли первые люди. Это соответствует гипотезе о том, что миграция животных могла происходить некими скачками, во время которых несколько видов мигрировали почти одновременно.

Возможно, это происходило в ответ на климатические изменения. Как отмечают эксперты, результаты прекрасно иллюстрируют возможности анализа палеогенома. Также исследование описывает новые аспекты того, когда и как животные перемещались по континентам в доисторические времена.

21 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Обнаружены доказательства существования неизвестного вида древних людей
Хочу все знать

Обнаружены доказательства существования неизвестного вида древних людей

Ученые нашли доказательства существования загадочной «популяции призраков» — древних людей, которые жили в Африке около полумиллиона лет назад. Следы неизвестного предка появились, когда
Первое генетическое исследование шизофрении среди африканцев выявило редкие мутации. Но что это значит?
Хочу все знать

Первое генетическое исследование шизофрении среди африканцев выявило редкие мутации. Но что это значит?

Исследователи, изучающие биологические основы психических заболеваний, провели первый геномный анализ шизофрении жителей Африки и выявили множественные редкие мутации, которые чаще встречаются у
Как люди вредили природе миллионы лет назад?
Хочу все знать

Как люди вредили природе миллионы лет назад?

Это тяжело осознавать, но в каждое мгновение своего существования человечество губит природу. Мы вырубаем леса, загрязняем воздух заводами и автомобилями, а также ежедневно выбрасываем тонны
В реке Тобол нашли уникальные останки доисторических существ
Хочу все знать

В реке Тобол нашли уникальные останки доисторических существ

Ученые подняли со дна Тобола кусок рога гигантского оленя мегалоцероса, кости шерстистого носорога, древней лошади тарпана, мамонта и сайги.
У людей обнаружили мутацию позволяющую меньше спать
Хочу все знать

У людей обнаружили мутацию позволяющую меньше спать

Американские учёные обнаружили мутировавший ген ADRB1, благодаря которому его носители высыпаются не за восемь, а за шесть часов. Дальнейшее изучение особенностей этого гена может привести к созданию
Гиенам не позавидуешь!
Хочу все знать

Гиенам не позавидуешь!

Известно ли вам, что самки пятнистой гиены обладают такой урогенитальной половой системой, что наука до сих пор не знает, как объяснить ее появление и развитие в природе. Когда впервые
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаКак смартфоны и соцсети убивают наше времяУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакцины10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернетВ чем преимущества работы с рекламным агентством?


Свежие Статьи
Рассекречены документы о первом выходе человека в космос

Рассекречены документы о первом выходе человека в космос

Черные дыры могут оказаться порталами для путешествий сквозь пространство и время

Черные дыры могут оказаться порталами для путешествий сквозь пространство и время

Стеклянные цветы Леопольда и Рудольфа Блашка

Стеклянные цветы Леопольда и Рудольфа Блашка

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+