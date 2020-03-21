У доисторических людей и гиен нашли общие модели поведения

Исследование, опубликованное в Science Advances, доказывает, что доисторические гиены и люди имеют общие модели миграции.

Исследователи выяснили, что доисторические люди и гиены покинули Африку примерно в одно и то же время (около 2 миллионов лет назад). Как и люди, пятнистые гиены имели обширную и сложную систему миграции между континентами. Это можно наблюдать в совпадениях потока генов между Африкой и Евразией. Генетики провели секвенирование полных геномов как современных пятнистых гиен в Африке, так и окаменелостей вымерших пещерных гиен из Европы и Азии.

Ранее считалось, что пятнистая и пещерная гиены образуют тесно связанную эволюционную линию. Благодаря технологическим достижениям исследователи смогли получить намного больше генетических данных и показать, что это генетическое смешение ограничено. Таким образом, учёные выявили, что древнее разделение двух видов произошло примерно в то же время, когда из Африки впервые вышли первые люди. Это соответствует гипотезе о том, что миграция животных могла происходить некими скачками, во время которых несколько видов мигрировали почти одновременно.

Возможно, это происходило в ответ на климат ические изменения. Как отмечают эксперты, результаты прекрасно иллюстрируют возможности анализа палеогенома. Также исследование описывает новые аспекты того, когда и как животные перемещались по континентам в доисторические времена.