Магма не является движущей силой для супервулкана Йеллоустоун

Сила, лежащая в основе супервулкана Йеллоустоуна, уже давно обсуждается, и большинство ученых утверждают, что изменчивость этого региона обусловлена магматическим плюмом. Доктор Ин Чжоу, геолог из Вирджинского технологического института, обнаружил, что история Йеллоустонского вулкана сильно отличается от того, что предполагалось ранее.

“В этом исследовании не было выявлено никаких признаков тепла, идущего непосредственно от ядра Земли для питания поверхностного вулкана в Йеллоустоне", - сказал доктор Чжоу.

"Вместо этого, подземные изображения, которые мы захватили, предполагают, что йеллоустонские вулканы были порождены гигантской древней океанической плитой, которая нырнула под западные Соединенные Штаты около 30 миллионов лет назад. Эта древняя океаническая плита раскололась на куски, что привело к возмущениям необычных пород в мантии, которые привели к извержениям вулканов за последние 16 миллионов лет.”

Доктор Чжоу объяснил, что извержения были очень взрывоопасными. После создания рентгеновских изображений сейсмического региона она обнаружила нерегулярную структуру где-то между 250 и 400 милями ниже Йеллоустонской кальдеры, которая расположена в Скалистых горах.

“Эти данные прямо противоречат модели шлейфа, - сказал доктор Чжоу.

Изображения глубинных недр Земли показали, что океаническая плита Фараллона, которая когда-то была там, где сейчас находится Тихий океан, двигалась под нынешним Западом Соединенных Штатов.

Древняя плита была разбита на куски, и часть подводной океанической плиты начала погружаться глубоко в землю. По мере того как эта часть плиты погружалась, она постепенно проецировала горячие материалы, которые сформировали вулканы Йеллоустона, и эти вулканы с тех пор медленно двигались.

"Этот процесс начался на границе Орегон-Айдахо около 16 миллионов лет назад и распространился на северо-восток, образовав линию вулканов, которые постепенно моложе, поскольку они протянулись на северо-восток до современного Вайоминга”, - сказал доктор Чжоу.

Это исследование уникально из-за его использования рентгеновских изображений.

“Это первый случай, когда новая теория визуализации была применена к этому типу сейсмических данных, что позволило нам увидеть аномальные структуры в мантии Земли, которые в противном случае не были бы выявлены с помощью традиционных методов”, - сказал д-р Чжоу.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience .