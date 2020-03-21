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Бесплатный доступ к 450 000 диссертаций открыла Национальная электронная библиотека

Бесплатный доступ к 450 000 диссертаций открыла Национальная электронная библиотека

Национальная электронная библиотека (НЭБ), оператором которой является Российская государственная библиотека (РГБ), открыла бесплатный доступ к 450 тыс. диссертаций. Диссертации доступны в помещениях библиотек - участников НЭБ, число которых составляет более 15 тыс. по стране. Доступ организован на безвозмездной основе, с исключением возможности копирования и распространения. Теперь доступ к диссертациям и авторефератам, а также к более чем 4,5 млн полных текстов книг, патентов и периодики возможен для всех граждан России из помещений практически любой библиотеки.

По словам генерального директора РГБ Вадима Дуды, библиотеки имеют все возможности, чтобы стать полноценными участниками "экосистемы цифровой экономики". "Ленинка считает приоритетом развитие научного раздела НЭБ, наполнение его не только диссертациями. Необходимы научные статьи, публикации, литература по наиболее востребованным, растущим и актуальными направлениям науки и технологий. Также крайне важно совершенствовать доступ через специальные разделы и мобильные приложения", - приводятся его слова в сообщении.

21 март 2020 /
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