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Как выбрать счетчик банкнот

Счётчики купюр предлагают быстрый пересчёт наличных и активно используются в банковской сфере. Некоторые модели предназначены лишь для счёта, другие имеют расширенный набор опций, который позволяет выполнять другие операции с наличными. Например, упаковка, сортировка, отклонение ветхих купюр и проверка на подлинность.

Принцип работы всех счётчиков купюр практически идентичен. Оператор сбрасывает деньги в контейнер, после чего устройство автоматически (либо после нажатия кнопки запуска) берет по оной купюре, и отправляет её в приёмный карман. В процессе перемещения банкноты анализируются размер, подлинность, ветхость и другие параметры. Внутри корпуса есть много датчиков, которые автоматически включаются и сканируют купюры. Кроме того, каждая банкнота перекрывает свет, позволяя системе определять сумму пересчитанных денежных средств. Как правило, конверсионный курс составляет 600-2000 купюр в минуту.

Купить счётчик купюр вы можете в зависимости от задач, стоящих перед предпринимателем и персоналом. Специалисты в этой области могут помочь вам с выбором.

Такой критерий выбора, как нагрузка на счётчик, является решающим, поскольку все существующие в продаже модели по типу нагрузки можно подразделить на три класса: бюджетные, офисные, банковские. Первая включает модели, которые считают небольшую сумму денег: 2000-3000 билетов в смену. Они не могут функционировать беспрерывно и быстро выходят из строя. Данные устройства подходят для магазинов, вокзалов, пунктов оплаты, заведений общественного питания.

Второй класс включает более производительные устройства, способные считать до 15 000 купюр за ход. Также требуется перерыв на работу: 10-15 минут каждые полтора часа отсчета. В этот класс также входят офисные устройства более высокого класса, которые обрабатывают большие объёмы до 30 000 банкнот. Идеально подходит для малых и средних банков, промышленных компаний, розничных сетей и прочих.

Третий класс включает счетчики, рассчитанные на беспрерывную работу в течение 8-10 часов. Актуальны для крупных банков и промышленных организаций.

Также на рынке представлены портативные модели, которые вы можете носить с собой, ввиду их компактных габаритов, ручки и аккумулятора.

20 март 2020 /
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