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Обзор консоли Sony PlayStation 4 PRO

Sony PlayStation4 PRO - это игровая консоль нового поколения, более мощная версия. Его основными функциями являются поддержка 4K UHDи HDR, что делает графику ярче, контрастнее и более реальной. Новая приставка немного изменила дизайн и размеры, появились новые порты и разъёмы. Кроме того, было намного улучшено содержание, что увеличило производительность и скорость запуска игр.

Консоль имеет ряд преимуществ перед своим основным конкурентом, благодаря чему игроки выбирают ее. Ключевые преимущества следующие:

  • меньший вес;
  • наличие технологии виртуальной реальности PS VR;
  • хороший дизайн панели;
  • эксклюзивные игры, которые недоступны для пользователей Xbox.
  • более низкая стоимость данной игровой приставки.

Мы начнем обзор новой PlayStation 4 PRO https://super.com.ua/sony-playstation-4-pro-edition/ с внешнего вида. Он выполнен в дизайне плитки - такая же наклонная структура и острые края. Правда, третий уровень появился в новой версии, и поэтому его размер изменился: он теперь на 2 см толще и на 0,5 кг тяжелее своего предшественника. Поверхность консоли матовая, выполнена в классическом чёрном или белом цвете, но есть и уникальные решения расцветок.

Если вы сравните производительность PRO-версии со Slim-версией игровой консоли, вы можете обнаружить, что на новом устройстве игры работают быстрее.

Графика на PS4 PRO также значительно улучшена.

Новая PS4 PRO записывает видео и способна транслировать игру, что идеально подходит для владельцев игровых каналов на YouTube. В отличие от предыдущих версий, он делает это со скоростью 60 кадров в секунду и с разрешением FullHD. Всё это значительно улучшит качество видео и записанных трансляций, что, несомненно, оценят пользователи.

Кратко опишем основные плюсы и минусы обновленной игровой консоли. К первым относятся следующее:

  • более мощная видеокарта;
  • улучшения технических характеристик;
  • возможность воспроизведения в разрешении 4K, поддержка HDR;
  • дополнительный порт USB;
  • поддержка всех игр для PS4;
  • отличное изображение с разрешением FullHD;
  • Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц.

Владельцы телевизоров 4K с поддержкой HDR10 будут наслаждаться игровым процессом в максимальной степени. Но даже владельцы более простых телевизоров могут использовать это устройство.

20 март 2020 /
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