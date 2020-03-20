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Лесные духи

Лесные духи

• Кем заменили российских сапёров? • Взлет и падение мира: сколько длилась самая долгая космическая командировка в истории? • Опасно для жизни: как люди рискуют жизнью ради эффектных фотографий?

• История робототехники: в какой стране роботы вышли из-под контроля? • Дворец дожей: зачем венецианские правители устроили тюрьму во дворце?

• Опасная Мексика: почему десятки тысяч мексиканцев ежегодно становятся жертвами наркомафии? • Лесные духи: зачем аборигены наносят увечья сами себе?

20 март 2020 /
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