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Лесные духи
• Кем заменили российских сапёров? • Взлет и падение мира: сколько длилась самая долгая космическая командировка в истории? • Опасно для жизни: как люди рискуют жизнью ради эффектных фотографий?
• История робототехники: в какой стране роботы вышли из-под контроля? • Дворец дожей: зачем венецианские правители устроили тюрьму во дворце?
• Опасная Мексика: почему десятки тысяч мексиканцев ежегодно становятся жертвами наркомафии? • Лесные духи: зачем аборигены наносят увечья сами себе?
20 март 2020 /
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