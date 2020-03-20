В опустевшую Венецию приплыли дельфины

Вспышки коронавирус а временно улучшили экологию в отдельных районах Земли, и в Венецию впервые за десятки лет приплыли дельфины.

Пока Италия закрыта на карантин, и туризм временно замер, в Венецию наведались особенные гости. Местные жители заметили то и дело приплывающих в город дельфинов. «Их не видели, минимум, 60 лет, — взволнованно написал в своем твиттере один из венецианцев, — Все дело в воде. Она стала чище после запрета выходить из дома. Некому пользоваться речными трамваями и моторными лодками, которые загрязняют каналы».

Официальные лица также отмечают улучшение экологической обстановки в городе. Однако не спешат говорить об устранении загрязняющих воду химических соединений. «Из-за того, что суда перестали ходить по каналам, осадок остается на дне. В этом причина прозрачности воды, — сообщает Пьерпаоло Кампострини, управляющий директор Консорциума по управлению научными исследованиями в Венецианской лагуне, — А вот воздух загрязнен намного меньше, чем до карантина».

Снижение вредных выбросов в атмосферу и очищение воздуха от транспортных и промышленных газов отмечают и в других регионах мира. Эксперты предрекают, что в мае будет достигнут рекорд по минимальным выбросам угарного и углекислого газа за последние 10 лет. По мере отступления коронавирус а и активации мировой экономики, выбросы вновь усилятся.