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Начался парад планет

Начался парад планет

Планеты собираются устроить шоу для самого раннего весеннего равноденствия за 124 года. В пятницу на рассвете, около четырех утра по Гринвичу, Марс, Юпитер, Сатурн и Луна максимально приблизились друг к другу.

астрономы и любители смогут увидеть в небе сразу несколько планет.

20 марта 2020 года — будет самым ранним мартовским равноденствием за 124 года. День, когда световой день равнялся ночному периоду, так рано наступал лишь в 1896 году.

И сегодня равноденствие отметится в небе необычным явлением: Марс, Юпитер, Сатурн и Луна выстроятся очень близко друг к другу перед рассветом. А в течение месяца планеты будут сближаться еще больше.

Из-за горизонта еще будет выглядывать Меркурий, но из-за близости к солнцу рассмотреть его будет непросто.

С днем весеннего равноденствия у многих народов связан праздник весны и обновления — Навруз. Его отмечают в Иране, Таджикистане, Азербайджане и других страна.

20 март 2020 /
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