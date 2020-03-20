В Азове нашли древнее захоронение со следами ритуального вскрытия

Археологи Азовского музея-заповедника нашли могилу античного воина возрастом около 2 тыс. лет. Исследователи считают, что после погребения ее ритуально вскрыли – возможно, для того, чтобы не дать душе покойного стать злым духом. Об этом ТАСС рассказал заведующий отделом археологии музея-заповедника Андрей Масловский.

"Это первое расчищенное в этом году погребение античного периода. В нем есть признаки обряда ритуального разрушения: вскоре после захоронения, которое было сделано порядка 2 тыс. лет назад, оно было аккуратно вскрыто. Об этом свидетельствует то, что контуры могильной ямы и кости не были нарушены, но при этом удален череп, а также перемещены две ключицы", – рассказал ученый.

Археологи считают, что люди, которые сделали это, боялись, что умерший – он был воином – превратится в злого духа. Вскрыв могилу и выполнив определенные действия, древние жители Приазовья могли считать себя в безопасности, предполагают ученые.

По словам Масловского, на территории современного города Азов в античный период существовало два укрепленных поселения – Крепостное и Подазовское городища. В них жили меоты – племена неизвестного происхождения, которые обитали на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря в I тыс. до н.э.

"До нас не дошло письменных источников об этих поселениях. Все знания о них целиком базируются на археологических данных. Каждая находка позволяет нам понять, как жили эти поселения", – объяснил Масловский.

Он отметил, что ритуалы, одно из проявлений которых обнаружили археологи в Азове, были распространены вплоть до середины прошлого века. "Это общераспространенное суеверие, которое было у всех народов мира. Последний подобный обряд был проведен в 60-е годы XX века на Западной Украине", – сказал Масловский.

Он добавил, что у погребенного в могиле лежал кинжал. Это также говорит о том, что черепа исчез после совершения ритуала, а не в результате того, что могилу разграбили в более поздний период.

Исследователям известно несколько поселений на территории современного Азова, включая город Тана, который основали венецианские купцы в конце XII века, и татарскую крепость Азак в устье Дона. Меотские поселения на территории города относятся к более раннему периоду и датируются I веком до нашей эры – III веком нашей эры.