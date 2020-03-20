Озоновая дыра над Антарктидой исчезает медленее прогнозов

В этом обвинили "старые" фреоны. Если запасы этих вредных газов не ликвидировать в ближайшие годы, они могут подействовать на атмосферу так же, как 9 миллиардов тонн углекислого газа.

Химики и экологи обнаружили, что объем выбросов запрещенных типов фреонов падает значительно медленнее, чем это предсказывает теория. Это оказалось связано с неожиданно большими запасами "старых" фреонов. Этот процесс может замедлить затягивание озоновой дыры над южным полюсом Земли. Статью ученых опубликовал научный журнал Nature Communications.

"Где бы не находились эти источники фреонов, мы должны задуматься о том, чтобы извлечь и уничтожить эти вещества. В некоторых случаях, к примеру, при демонтаже зданий, это легко сделать, убрав из постройки изолирующую пену, в которой есть фреоны. Это не только ускорит зарастание озоновой дыры, но и замедлит глобальное потепление", – объяснила Сьюзан Соломон, химик из Массачусетского технологического института (MIT, США) и один из авторов работы.

Фреоны – это соединения фтора и других галогенов с углеводородами. До середины 1980 годов, когда Соломон и ее коллеги по MIT обнаружили, что фреоны разрушают озоновый слой и уже успели породить "озоновую дыру" над Антарктикой, их применяли в качестве хладагентов и компонентов стройматериалов практически везде.

После длительных международных переговоров производство и применение наиболее опасных разновидностей фреонов запретили на всей планете в рамках Венской конвенции 1985 года и Монреальского протокола к ней 1987 года. Четыре года назад ученые из MIT впервые зафиксировали признаки того, что в результате этих мер размеры озоновой дыры стали уменьшаться, а состояние озонового слоя – улучшаться.

В последние годы, как отмечают Соломон и ее коллеги, ученые обнаружили намеки на то, что концентрация двух самых старых типов фреона, CFC-11 и СFC-12, может падать медленнее, чем это предсказывали теоретические модели, которые химики из MIT разработали еще во время принятия Монреальского протокола.

Неучтенные утечки фреона

Исследователи из MIT проверили, так ли это на самом деле, измерив доли этих веществ в атмосфере в разных регионах Земли. Кроме того, они попытались понять, откуда происходит этот фреон. Изначально химики и экологи подозревали, что его источником могут быть нелегальные заводы по производству CFC-11 и СFC-12 в Китае. Однако после того, как власти КНР ликвидировали эти заводы, падение концентрации этих типов фреона не пришло в норму.

Новые наблюдения и данные расчетов Соломон и ее коллег показывают, что расхождения между их прошлыми предсказаниями и текущими концентрациями фреонов в атмосфере связаны с тем, что химики сильно недооценивали уже имеющиеся запасы этого газа на Земле.

Этот газ до сих пор находится внутри еще работающих или уже выброшенных холодильников, в строительных материалах и теплоизоляции, а также в ряде других промышленных продуктов. Эти фреоны постепенно улетучиваются в атмосферу, замедляя процесс восстановления озонового слоя. В общей сложности каждый год таким образом в атмосферу попадает около 10 тыс. тонн фреонов.

Как выяснили исследователи, эти неучтенные выбросы могут отодвинуть время восстановления озоновой дыры над Антарктидой примерно на шесть лет. Кроме того, если все запасы этих газов в ближайшие годы не ликвидируют полностью, они могут подействовать на климат подобно тому, если бы в атмосферу попали дополнительные 9 млрд. тонн углекислого газа.

Поэтому ученые призывают всех участников Монреальского протокола принять соответствующие меры и подписать соглашения, которые позволили бы локализовать подобные скрытые источники CFC-11 и СFC-12 и ликвидировать их максимально быстро. Это значительно снизило бы нагрузку и на озоновый слой, и на климат Земли, заключают ученые.