Наивысший уровень опасности торнадо объявлен в США

Американские синоптики впервые за последние два года заявили о наивысшем уровне угрозы сильных торнадо. Вихри могут задеть штаты Техас и Оклахома. Таким образом, опасности подвергаются более чем 2 миллиона человек, передаёт NWS.

Также сообщается, что помимо торнадо ещё нескольким штатам угрожают сильные ветры, град, дожди и наводнения. Ранее более 20 000 человек остались без электричества в американских штатах Арканзас и Техас после урагана.