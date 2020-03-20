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Наивысший уровень опасности торнадо объявлен в США
Американские синоптики впервые за последние два года заявили о наивысшем уровне угрозы сильных торнадо. Вихри могут задеть штаты Техас и Оклахома. Таким образом, опасности подвергаются более чем 2 миллиона человек, передаёт NWS.
Также сообщается, что помимо торнадо ещё нескольким штатам угрожают сильные ветры, град, дожди и наводнения. Ранее более 20 000 человек остались без электричества в американских штатах Арканзас и Техас после урагана.
20 март 2020 /
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