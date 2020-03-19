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Учёные создали из рыбьей чешуи компоненты для гаджетов

Учёные создали из рыбьей чешуи компоненты для гаджетов

Китайские специалисты создали из рыбьей чешуи гибкие желатиновые плёнки для электронной техники. Они, по мнению учёных, найдут применение при создании устройств, и в частности дисплеев, которые будут наноситься на тело человека. В отличие от плёнок из пластика, которые обычно используются при производстве подобных гаджетов, новая разработка не вредит экологии, быстро разлагается и может быть переработана.

Учёные из Нанкинского технического университета (Китай) сделали из рыбьей чешуи плёнку, которую, по их мнению, можно использовать при создании дисплеев и других электронных устройств, наносимых на кожу человека. Об этом сообщается в журнале ACS Nano.

Исследователи приготовили из чешуи рыб желатиновый раствор, послуживший основой для создания прочной прозрачной плёнки, на которую затем нанесли слой электропроводящих и светоизлучающих компонентов. Устройство, собранное учёными, продолжало работать даже после 1000 циклов сгибания и разгибания. Такая гибкость необходима устройствам будущего, которые планируется «устанавливать» прямо на кожу пользователя — например, термометр, секундомер или светящаяся татуировка.

При этом авторы работы отмечают, что многие подобные устройства, скорее всего, будут одноразовыми. В связи с этим встаёт вопрос их переработки. Ранее при производстве гибких гаджетов учёные использовали плёнки из пластика, который загрязняет окружающую среду. Новая же разработка не вредит экологии: плёнка из рыбьей чешуи растворяется в горячей воде и за 24 дня разлагается в земле. Также она может быть переработана и использована вторично.

Китайские учёные прочат своему изобретению большое будущее.

19 март 2020 /
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