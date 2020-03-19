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Учёные выявили «сибирского» клеща у африканских летучих мышей

Учёные выявили «сибирского» клеща у африканских летучих мышей

Российско-американская группа исследователей, в которую входит учёный БИ ТГУ Мария Орлова, выявила у африканских летучих мышей клещей-спинтурницид, широко распространенных в Евразии, в том числе и в Сибири. Именно эти эктопаразиты способны выступать переносчиками некоторых болезней. На африканском континенте данный вид обнаружен впервые.

В свете эпидемии коронавируса все более актуальными становятся исследования экологии летучих мышей, включая изучение их эктопаразитов (организмов, паразитирующих на поверхности тела) – именно они способны выступать переносчиками многих опасных заболеваний. Но прежде чем выявлять инфекции, учёным необходимо разобраться с тем, какие же виды паразитов обитают на летучих мышах. Именно этим занята российско-американская группа исследователей, в состав которой входит старший научный сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова.

Целый ряд территорий, включая многие регионы Африки, Азии и Южной Америки, до сих пор не изучен либо изучен недостаточно даже в части разнообразия фауны,

– рассказывает Мария Орлова.

По этой причине мы не имеем полного представления о том, какие виды рукокрылых там обитают и какими паразитами они заражены. Сборы паразитов у летучих мышей Центральной и Южной Африки проводились лишь на некоторых территориях и достаточно давно (40-50 лет назад). Поэтому экспедиция в Африку моих коллег из Университета Колорадо (Форт-Коллинс, США) имела огромное теоретическое и практическое значение.

Среди образцов, собранных на севере Намибии, исследователи обнаружили гамазовых клещей, часто находимых в Евразии, но ранее неизвестных для Африки. Фактически ученые добавили к ареалу известного и считавшегося неплохо изученным вида целый континент. Биологи предполагают, что опасный паразит проник через Гибралтарский пролив и Синай из Африки в Евразию вместе со своими хозяевами, когда те расселялись по территории Старого Света.

Клещи-спинтурнициды очень широко распространены по всему миру,

– объясняет Мария Орлова.

Они являются переносчиками таких патогенов, как Bartonella, Rickettsia и Anaplasma. Пока нет данных о нападениях спинтурницид на человека, однако они являются фактором, поддерживающим инфекцию внутри колоний рукокрылых. Обнаруженный нами в Намибии вид клеща часто встречается в том числе и в Сибири, поскольку его основные хозяева – летучие мыши рода Eptesicus (кожанки) – «выходцы» из Африки. Переместившись в Евразию, кожанки принесли с собой и специфичного паразита. К примеру, северный кожанок – наш типичный российский бореальный вид – ловится на севере почти до тундры, и на нём часто встречается этот самый клещ Spinturnix kolenatii.

По словам биолога ТГУ, точное знание о территории обитания паразита позволяет делать прогнозы о его роли в качестве переносчика заболеваний и существенно облегчает изучение инфекций рукокрылых. Еще два вида гамазовых клещей в сборах являются африканскими, но впервые обнаружены в Намибии, статьи о них готовы к публикации.

Следующим шагом в исследованиях спинтурницид африканского происхождения может стать изучение инфекций, ассоциированных с данным видом клеща и их микроорганизмов в целом. По словам учёного БИ ТГУ Марии Орловой, факт происхождения этого эктопаразита из Африки делает его особенно интересным, в том числе и с точки зрения его симбионтов, среди которых встречаются как болезнетворные бактерии/вирусы, так и микроорганизмы, вполне безобидные для человека.

Гамазовые клещи – кровососущие членистоногие, паразитирующие на нескольких классах позвоночных животных (млекопитающие, птицы, рептилии), многие способны нападать на человека. Для большинства представителей описана возможность участия в распространении различных вирусных (вирус Западного Нила, вирус Лангат и др.) и бактериальных (везикулезный и Q риккетсиозы, возбудители туляремии, чумы, желтушного лептоспироза, боррелиоза) патогенов.

19 март 2020 /
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