Медитация способна замедлить процесс старения

Может ли медитация сделать вас моложе? Интригующее новое исследование предполагает, что регулярная медитация может на самом деле помочь замедлить процесс старения.

Человечество уже тысячи лет одержимо стремлением обрести бессмертие, но даже несмотря на невероятные достижения науки и медицины, достигнутые за последние несколько столетий, наш вид все еще остается столь же уязвимым к процессу старения, как и наши предки миллионы лет назад.

Однако один человек-буддийский монах по имени Йонгей Мингюр Ринпоче - бросает вызов тому, что мы знаем о старении и, в частности, о том, как медитация влияет на скорость старения нашего мозг а.

41-летний Ринпоче начал медитировать в возрасте 9 лет и продолжал эту практику на протяжении всей своей жизни.

Для исследования ученые сканировали его мозг 4 раза в течение 14 лет с помощью структурной МРТ (магнитно-резонансной томографии). В то же время, контрольная группа из 105 добровольцев, которые не практиковали медитацию, также были отсканированы таким же образом.



Затем был использован инструмент машинного обучения, названный Brain Age Gap Estimation (BrainAGE) framework, чтобы определить по этим данным, насколько стар мозг каждого человека на самом деле.

Невероятно, но результаты медитативных практик Ринпоче позволили предположить, что его биологический возраст сократился на 8 лет.

"Большая находка заключается в том, что мозг этого тибетского монаха, который провел более 60 000 часов своей жизни в медитации, стареет медленнее, чем мозг обычных людей",-сказал старший исследователь исследования Ричард Дэвидсон из Университета Висконсина-Мэдисона.

Будет ли это означать, что он, вероятно, будет жить дольше в целом, однако, остается неясным.

"Это имеет биологический смысл, потому что стресс - это то, что вызывает старение. Медитация как раз и избавляет человека от стресса", - сказал невролог доктор Киран Раджниш из Медицинского центра Wexner Университета штата Огайо.