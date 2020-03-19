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Мир стремительно стареет. Какие ключевые факторы способствуют долголетию?

Мир стремительно стареет. Какие ключевые факторы способствуют долголетию?

Употребление кофе и алкоголя может помочь увеличить продолжительность жизни, особенно у людей достигших 90 летнего возраста.

Люди в возрасте 90 лет и старше, принадлежат к самой быстрорастущей возрастной группе в мире.

По данным Бюро переписи населения Соединенных Штатов, к 2030 году каждый пятый житель страны будет достаточно взрослым, чтобы выйти на пенсию, и пока еще не вполне понятно, как этот сдвиг в демографической структуре повлияет на Соединенные Штаты.

"Старение населения означает, что в течение всего лишь нескольких десятилетий, по прогнозам, число пожилых людей впервые в истории США превысит число детей”, - сказал в интервью Джонатан Веспа, демограф из Бюро переписи населения США . “К 2035 году здесь будет 78,0 млн человек в возрасте 65 лет и старше по сравнению с 76,7 млн (ранее 76,4 млн) в возрасте до 18 лет.”

Исследования, сосредоточенные вокруг долгожителей, особенно важны, потому что это возрастная группа, которая наиболее подвержена риску деменции и неврологических расстройств. И теперь, больше людей достигают 90-летнего рубежа, чем когда-либо прежде.

Каковы некоторые из факторов, способствующих тому, что люди живут после 90 лет?

Это вопрос, который побудил исследователей из Калифорнийского университета Ирвин Института нарушений памяти и неврологических расстройств (UCI MIND) провести постоянное исследование, чтобы лучше понять факторы, лежащие в основе здорового старения.

Исследование 90+ является одним из крупнейших в мире, согласно Forbes, который сообщил об исследовании.

Начиная с 2003 года, более 1600 участников в возрасте 90 лет и старше были частью исследования, которое началось с членов "Мира досуга" (LWCS).

Исследователи посещают участников каждые шесть месяцев, записывая информацию о питании, истории болезни, а также о том, в каких физических или досуговых мероприятиях принимают участие участники.

Команда также проводит неврологические, нейропсихологические и когнитивные тесты для определения когнитивного функционирования и наличия деменции или когнитивных нарушений.

"Поскольку мало что известно о людях, достигших этого рубежа, заметное увеличение числа стариков за 90 представляет собой приоритет общественного здравоохранения для содействия качеству, а также количеству жизни”, - написали исследователи ума UCI на веб-сайте исследования.

Цели исследования, изложенные исследователями, заключаются в том, чтобы выяснить, какие ключевые факторы способствуют долголетию, какие продукты питания и образ жизни позволяют людям жить дольше в эти дни, а также изучить когнитивный спад среди людей в самой старшей возрастной группе.

Исследователи хотят понять, как потеря памяти влияет на людей в возрасте 90 лет и старше, и есть ли какие-либо доказательства неврологических расстройств в головном мозге, которые еще предстоит обнаружить.

До сих пор исследователи обнаружили, что люди, которые пьют кофе и алкоголь в умеренных количествах, имеют более длительный срок жизни, чем люди, которые не пьют кофеин или алкоголь.

Команда также обнаружила, что люди, имевшие избыточный вес в свои последние годы, жили дольше, чем участники, имевшие нормальный ИМТ или имевшие недостаточный вес.

Когда речь заходит о показателях деменции или болезни Альцгеймера в головном мозге, исследователи обнаружили, что около половины участников с деменцией в возрасте старше 90 лет имеют мало нейропатологических доказательств для объяснения когнитивных снижений.

ПС: Коронавирус появился как нельзя вовремя для США и других стран где проблема старения населения стала очень актуальной, а вирус как известно опасен именно для возрастной категории свыше 70 лет. Совпадение?

19 март 2020 /
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