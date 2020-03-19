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Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения

Новое исследование из Королевского колледжа Лондона предполагает, что употребление красного вина может увеличить бактериальное разнообразие микробиома кишечника, что является признаком улучшенного здоровья кишечника. Исследователи также обнаружили, что потребители красного вина имеют более низкие показатели ожирения и “плохого” холестерина.

Исследование было сфокусировано на влиянии микробиома кишечника (GM) пива, сидра, красного вина, белого вина и спиртных напитков среди 916 двойняшек женского пола в Великобритании.

“Хотя мы уже давно знаем о необъяснимой пользе красного вина для здоровья сердца, это исследование показывает, что умеренное потребление красного вина связано с большим разнообразием и более здоровой микробиотой кишечника, что частично объясняет его длительное обсуждаемое благотворное влияние на здоровье”, - объяснил первый автор исследования доктор Кэролайн Ле Рой.

Микробиом кишечника состоит из триллионов бактерий и грибков, которые оказывают значительное влияние на метаболизм организма, вес, иммунитет, аппетит и настроение. Растущая коллекция научных данных показала, что большее разнообразие микроорганизмов в сообществе кишечника помогает защитить от болезней.

Проведенное исследование показало, что в кишечной микробиоте потребителей красного вина содержится большее количество бактериальных видов по сравнению с непотребителями. Кроме того, этот результат был отмечен в двух дополнительных группах населения в Соединенных Штатах и Нидерландах и оказался последовательным независимо от возраста, веса, регулярного питания или социально-экономического статуса.

По мнению исследователей, полезность для здоровья кишечника красного вина можно отнести к полифенолам, которые обладают многими полезными свойствами, такими как антиоксиданты. Полифенолы служат своего рода топливом для микробов, присутствующих в нашей системе.

“Это одно из крупнейших когда-либо исследований по изучению воздействия красного вина на кишечник почти трех тысяч человек в трех разных странах и дает представление о том, что высокий уровень полифенолов в виноградной кожуре может быть ответственен за большую часть преимуществ для здоровья при умеренном использовании”, - сказал ведущий автор исследования профессор Тим Спектор.

Исследование также продемонстрировало связь между красным вином и более низким уровнем ожирения и” плохим " холестерином.

“Хотя мы наблюдали связь между потреблением красного вина и разнообразием микробиоты кишечника, пить красное вино редко, например один раз в две недели, кажется, достаточно, чтобы наблюдать эффект”, - сказал доктор Леруа.

“Если вы должны выбрать один алкогольный напиток сегодня, красное вино является тем, чтобы выбрать, как это кажется, потенциально оказывает благотворное влияние на вас и ваши кишечные микробы, которые в свою очередь могут также помочь весу и риску сердечных заболеваний. Однако все же рекомендуется употреблять алкоголь с умеренностью.”

19 март 2020 /
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