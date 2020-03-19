В Приморье обнаружены гигантские геоглифы

Огромные таинственные фигуры неизвестного происхождения, получившие название «геоглифы», встречаются в разных уголках нашей планеты. Пожалуй, самые известные из них – изображенные на поверхности Земли геоглифы южноамериканского плато Наска. Однако недавно российские ученые обнаружили не менее впечатляющие фигуры у нас в стране, в Приморье. Гигантские рисунки, расположенные вблизи села Териховка, видны только с воздуха. А нашли их случайно – во время прокладки автомагистрали Владивосток – Уссурийск.

Один из геоглифов плато Наска/ фото :Raymond Ostertag

Подробный анализ сходных по типу абстрактных рисунков, недалеко от которых расположен давно потухший вулкан Барановский, сделала аспирантка Дальневосточного федерального университета Светлана Шаповалова.

Фигур всего шесть. Как и многие другие геоглифы на нашей Земле, рисунки в Приморье созданы посредством снятия верхнего слоя почвы. Если смотреть сверху, то видно, что все они расположены у берегов реки Раздольная на участке, равном примерно 40 кв. километров, при этом находясь на большом расстоянии друг от друга. Кроме того, фигуры располагаются на разной высоте. Из всего этого автор исследования делает вывод, что причины создания этих геоглифов (а они явно рукотворного, а не природного происхождения) могли иметь сакральный, ритуальный характер.

Так расположены фигуры близ Териховки.

По мнению Светланы, для тех, кто их создан, не играли роль ни размер фигур, ни их расположение на местности, ни высота над уровнем моря, а была важна лишь форма. Вряд ли они служили ориентиром для военных действий. Возможно, это были некие древние языческие символы.

Один из рисунков. /фото : съемка со спутника

Для удобства изучения каждому из обнаруженных геоглифов Светлана дала свой номер. Интересно, что первые три фигуры неизвестные древние художники разместили на левом берегу реки, и еще три – на правом. У первого, второго и третьего геоглифов схожие рисунок и размер. Рисунки сделаны в одной и той же технике земля ных работ, однако не все фигуры одинаково хорошо сохранились. Исследователь также отмечает, что верхняя (узорчатая) часть каждой из этих древних фигур расположена выше, чем конус.

Расположение трёх фигур/ Изображение со спутника.

О рукотворности геоглифов Териховки говорит прежде всего тот факт, что на дне их контуров (по сути – длинных рвов) пусто, хотя боковую часть этих рвов, а также пространство внутри и между ними покрывают деревья. А ведь в этих краях природа богатая, кустарники и деревья растут очень быстро, и по идее все эти линии уже давно должны были покрыться зелеными насаждениями! Исследователь Шаповалова предполагает, что дно рвов могло быть выложено камнем либо покрыто чем-то наподобие парковой насыпи.

По центральной части одного из гигантских изображений проходит магистраль высоковольтки, причем расчищенное от лесных деревьев пространство не повредило траншеи геоглифа: их можно увидеть как непосредственно на близком расстоянии, так и сверху, со спутника.

Этот геоглиф пересекает дорога. /фото со спутника.

Светлана уверена, что эти шесть геоглифов – вовсе не единственные в Приморье. Просто обнаружить такие фигуры затруднительно из-за того, что в этих краях пространство обильно покрыто растительностью. И даже эти шесть фигур найдены случайно: на данной территории нет ни одной высокой точки, с которой можно было бы их разглядеть простому человеку.

Ров вблизи. /фото из из материалов С. Шаповаловой, rusnauka.com

Исследователь считает, что геоглифы Териховки нужно серьезно изучать и им необходимо дать статус культурного памятника.

– Первоочередная задача – это изучение и привлечение внимания общественности, ведь на сегодняшний день геоглифы не находятся под охраной государства и разрушаются, – отмечает в своей работе Светлана.

Геоглифы пятый и шестой. /фото из материалов С. Шаповаловой

Эти загадочные символы на поверхности Земли необходимо тщательно изучить.



Она с сожалением констатирует, что таинственные рисунки невольно повреждают и местные жители – в некоторых местах гигантские изображения изрядно изрыты колесами техники. Играет роль и природа: со временем фигуры покрываются водой, их скрывают растущая вокруг трава и деревья. По мнению молодого исследователя, геоглифы нужно как можно быстрее брать под охрану, иначе загадочные объекты нашей истории навсегда исчезнут с лица Земли.

Приглядевшись, рядом с петлёй автодороги можно увидеть гигантский рисунок.

Отметим, что среди местных жителей и некоторых историков выдвигается и другая, альтернативная версия происхождения гигантских изображений: скептики утверждают, что это фортификационные редуты времен русско-японской войны.