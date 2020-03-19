Детали конструктора LEGO могут рассказать о нашей жизни через тысячу лет

Мировой океан наводнен миллионами крошечных пластиковых кусочков LEGO, и эти игрушки, ставшие пластиковыми загрязнителями, в ближайшее время никуда не денутся. Известно, что для того, чтобы распасться, деталям LEGO требуется от 100 до 1300 лет. Иными словами, наши потомки, вполне возможно, будут изучать нас по остаткам детского конструктора таким же образом, как мы сегодня изучаем быт древнего Египта по осколкам амфор и древним фрескам. Так каким же образом детали LEGO попадают в Мировой океан?

Сколько лет разлагается пластик в воде?

В 1997 году почти 5 миллионов деталей Lego упали за борт одного из контейнеровозов, перевозившего популярный детский конструктор на продажу в страны сбыта. Событие, довольно сильно загрязнившее окружающую среду, может быть дополнено еще и тем фактом, что более 2 миллионов блоков популярного конструктора были спущены в унитаз детьми за период с 1990-х годов по настоящее время. Попадая сначала в канализацию, а затем и в Мировой океан, огромное количество деталей LEGO до сих пор может качаться на волнах, сообщает sciencealert.com.

За последнее десятилетие ряд добровольных организаций, таких как проект LEGO Lost at Sea, извлекли из океана тысячи пластиковых деталей, но если эти игрушки действительно настолько прочны, как предполагает новое исследование, миллионы деталей от популярного конструктора будут продолжать плыть на волнах в течение многих столетий.

LEGO — одна из самых популярных детских игрушек в истории, и частью ее невероятного спроса всегда была долговечность, — утверждает Эндрю Тернер из Плимутского университета, который изучает химические свойства морского мусора.

Классическая деталь конструктора LEGO изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирола — жесткого полимера, отличающегося высокой износостойкостью. И, хотя материал уже десятилетиями подтверждает свои качества при использовании в быту, его активное применение уже нанесло более чем достаточный вред окружающей среде. Для того, чтобы представить этому явные доказательства, ученые сравнили химические вещества в выветрившихся образцах 50 блоков LEGO, найденных на пляжах юго-западной Великобритании, с аналогичными блоками конструктора в их первоначальном состоянии.

Хотя выветрившиеся блоки с пляжа демонстрировали небольшие степени повреждения, исследователи были удивлены, обнаружив большую часть игрушек целыми и невредимыми. Анализ образцов также показал, что их возраст составляет около 40 лет, а минимальная степень повреждения деталей позволила бы им пробыть в воде еще как минимум несколько сотен лет.

Несмотря на то, что долгое пребывание в воде заметно сгладило края деталей конструктора, они все еще остаются более чем узнаваемыми

Авторы исследования признают, что пластиковые материалы, такие как уже вышеупомянутый акрилонитрилбутадиенстирол, являются еще слишком малоизученными на предмет продолжительности их “жизни” и никто не знает, что произойдет с ними в долгосрочной перспективе. Однако из-за того, что основные качества материала для конструктора LEGO совпадают с аналогичными показателями обычных пластиковых бутылок, этот сверхпрочный материал, вероятно, уже сейчас подвергают морскую жизнь определенному риску.

Если человечеству удастся прожить еще хотя бы тысячу лет, наши потомки наверняка смогут узнать для себя много интересного из жизни их далеких предков. Например, хотя бы уже то, что они совсем не заботились об окружающей среде и ее обитателях, выбрасывая в воду не только множество непонятных пластиковых деталей, но и гораздо более крупные вещи, тысячелетиями не распадающимися на микропластик. Как бы то ни было, у человечества всегда есть шанс все изменить, если каждый из нас начнет правильно избавляться от использованных предметов, таким образом не создавая множество потенциальных проблем для планеты будущего.

Остатки от LEGO могут пробыть в воде до 1300 лет