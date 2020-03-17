Минойские пчелы

На фото — золотая подвеска в виде двух пчел, соприкасающихся брюшками и головами, датируемая 1800–1700 гг. до н. э. (средний бронзовый век). Это один из шедевров минойского искусства, выставленных в Археологическом музее Ираклиона на острове Крит. Подвеску нашли в 1930 году французские археологи в критском городе Малия, в некрополе Хризолаккос (Chryssolakkos, что означает «яма с золотом»), в 500 метрах к северу от минойского дворца.

Размер подвески — 4,6 на 4,9 см, а диаметр гранул, украшающих брюшко насекомых и шар, который они держат лапками, — 0,4 мм. Такие крошечные гранулы приклеивали к поверхности литых украшений с помощью специального сплава с низкой температурой пайки. Эту сложную для своего времени технику минойцы, скорее всего, переняли у сирийцев, с которыми регулярно общались.

Подпись к экспонату в музее поясняет, что эти две пчелы помещают каплю меда в соты. Эту каплю в виде гладкого шарика пчелы держат в своих ртах (если увеличить фото графию, кликнув на нее, можно увидеть длинные нижние ротовые части), а соты в виде гранулированного шара они держат ногами. Но есть и другие интерпретации, так как изображенные насекомые не слишком похожи на пчел: брюшко длинное и тонкое, есть перетяжка — петиоль, или стебелек — между грудью и брюшком, как у ос. У пчел брюшко короче и толще, стебелек не так выражен. Возможно, подвеска изображает двух шершней вокруг сот, которые едят мед, или двух ос, которые едят ягоду и несут шарик грязи для своего гнезда. Британский энтомолог Оуайн Ричардс (Owain Richards) считал, что это, безусловно, не пчелы и, наверное, не шершни, а, скорее, бумажные осы (род Polistes). У этих ос брюшко сужается к концу, как у насекомых на подвеске. Осы мало изменились за последние сто тысяч лет и виды, обитающие на Крите сегодня, несомненно обитали там и в древности. Если ювелир действительно изобразил бумажных ос, то композицию кулона можно объяснить так: диск в ногах — модель бумажного гнезда со множеством сот, которые обозначены грануляцией, либо — отдельная сота.

Оса Polistes exclamans стоит бумажное гнездо. фото с сайта flickr.com

По предположению Ричардса, шарик, который осы удерживают в челюстях, — древесная масса, материал для гнезда. Но зачем нести его вдвоем? Есть другое объяснение. У ос (как и у пчел и других общественных насекомых вроде муравьев и термитов) наблюдается трофаллаксис — обмен пищей между особями. Так что этот шарик может быть каплей нектара, водой или отрыгнутой пищей. Ажурная клетка над головами ос может обозначать усики в движении: при трофаллаксисе у ос происходит антеннация — биение усиков. Шарик внутри может отражать свет при движении владельца подвески, имитируя движение усиков. При спаривании осы тоже двигают усиками, а осы на подвесках как раз соприкасаются нужными местами. Но всё это слишком изысканные объяснения, и вряд ли ювелир руководствовался такими представлениями. Поза пчел могла быть выбрана просто для симметрии, а клетка обозначает что-то иное или служит исключительно декоративным целям.

Американский исследователь Кеннет Китчелл (Kenneth Kitchell) считает, что не стоит подходить к произведению искусства со всей энтомологической серьезностью. Совершенно очевидно, что насекомые здесь стилизованы: у них по одному крылу вместо четырех, по две ноги вместо шести (даже с поправкой на изображение сбоку «частей» всё равно не хватает). В бронзовом веке на Крите было развито пчеловодство, поэтому пчелы часто появлялись в искусстве и мифологии. Так что вряд ли ювелиры не знали, сколько у этих насекомых ног или крыльев. Более того, выше вероятность, что минойцы лучше знали «домашних» пчел, чем диких ос.

Пчеловодство было важным минойским ремеслом, мед использовался в качестве ритуального подношения богам, а из ферментированного меда производили алкогольный напиток. Археологи нашли множество минойских предметов, связанных с пчеловодством: керамические ульи, сосуды для окуривания пчел, различные изображения, отражающие аспекты пчеловодства.

Еще один экспонат Археологического музея Ираклиона, связанный с пчелами, — сосуд для окуривания пчел, найденный в Закросе и датируемый 1600–1500 гг. до н. э. Такие сосуды использовались, чтобы успокоить насекомых во время сбора меда. фото © Юлия Михневич, Археологический музей Ираклиона

Еще одним из возможных доказательств того, что подвеска изображает пчел, Кеннет считает сходство золотых насекомых с начертанием иероглифа «пчела» (см. критские иероглифы), который был заимствован у египтян и совершенно точно обозначал пчелу. Ранние египетские «пчелиные» иероглифы изображали три ноги в профиль, более поздние — четыре ноги. Минойцы тоже рисовали четыре ноги, но часто уменьшали их количество до двух (как бы изображая вид сбоку). У иероглифов было два крыла и удлиненное, иногда заостренное к концу брюшко. Таким образом, подвески выполнены вполне в стиле этих иероглифов. При этом не так важно, что появилось раньше — кулон или иероглифы, они всё равно принадлежат общей традиции изображения пчел.

Слева — минойские пчелиные иероглифы. Справа — египетские пчелиные иероглифы от более ранних к более поздним: a, b, c — времен первой династии; d — вторая династия; e — Древнее царство (третья–шестая династии); f — шестая династия. Рисунок из статьи K. F. Kitchell, 1981. The Mallia «wasp» pendant reconsidered

Шарик между ног у пчел Кеннет интерпретирует не как соту, а как комок пыльцы. Если это пыльца, то насекомые — действительно пчелы, только они носят такой комок в специальных углублениях (корзиночках) на задних ногах (см. пчелиная обножка). Кстати, на многих минойских пчелиных иероглифах рядом с ногами пчел и на их телах изображены пятнышки, которые могут быть интерпретированы как пыльца. Грануляция шара на подвеске как раз показывает неоднородность настоящего пыльцевого комка, который состоит из множества пыльцевых зерен.

Медоносная пчела с пыльцовыми обножками на задних ногах. фото © Nigel Eite с сайта flickr.com

Эти все предположения, конечно, интересны, но не стоит забывать и о важном месте пчел в мифологии и религии минойцев. Пчел, а не ос. Есть немало греческих мифов, где фигурируют пчелы. Например, пчелы кормили медом младенца Зевса в критской пещере, где его спрятала мать Рея от отца Кроноса, желавшего его проглотить. Пчелы были вознаграждены за это золотыми покровами. Согласно другой легенде, медом кормила Зевса дочь короля Крита Мелиссея (Melisseus) по имени Мелисса (Melissa), которую повзрослевший Зевс в благодарность превратил в пчелу. Кстати, u?????? переводится с греческого как «пчела».

Также в культурах древнего Ближнего Востока и Эгейского моря пчела считалась священным насекомым, связывающим мир живых и подземный мир. Пчелы ассоциировались с душой и ее возрождением. Тогда понятно, почему золотую подвеску поместили в гробницу. В Хризолаккосе, помимо подвески, было найдено много других драгоценных предметов, из-за чего его и назвали «ямой с золотом». Судя по такому богатству и размерам некрополя (его площадь — 1150 м2 и 40 погребальных отсеков, а возможно, их было и больше), захороненные здесь люди были богатыми и знатными. Есть также предположение, что на Крите, как и в Египте, пчеловодство контролировалось специальными чиновниками. Возможно, они носили такие подвески с пчелами, которые символизировали их статус.

Кроме того, пчела была символом минойско-микенской богини Потнии (Potnia), имя которой означает «госпожа». Ее также называли «Чистая пчела-мать», а жриц именовали мелиссами («пчелами»). Эта практика продолжалась долгое время. Мелиссами называли также жриц Деметры с Персефоной и Артемиды.

Примерно тем же временем, что и малийская подвеска, — 1700–1600 гг. до н.э. — датируется найденное на Крите золотое украшение в форме пчелы, так же изысканно украшенное грануляцией. Оно было приобретено в 1875 году Британским музеем, где хранится и сейчас. Такая филигранная ювелирная работа и внимание к деталям подтверждает важное значение пчелы для минойской цивилизации.

Золотое украшение в виде пчелы, найденное на Крите и хранящееся в Британском музее. 1700–1600 гг. до н.э. фото с сайта bmimages.com

Изображение с сайта commons.wikimedia.org.

Юлия Михневич