Туринская танцовщица

Перед вами осколок известняка (остракон) родом из Древнего Египта с изображением танцующей женщины или акробатки, делающей мостик или обратное сальто. Артефакт датируется временами XIX–XX династии, 1291–1076 гг. до н. э. Остракон был найден в Дейр-эль-Медине — поселке работников знаменитой Долины Царей, где нашли последнее пристанище фараоны эпохи Нового Царства. Он попал в коллекцию собирателя египетских древностей Бернардино Дроветти, которую в 1824 году приобрел король Сардинии Карл Феликс для Египетского музея в Турине, где она хранится и поныне.

Остракон можно увидеть в окружении своих «собратьев», найденных в той же Дейр-эль-Медине (рассмотреть их можно, например, здесь). Папирус в те времена был дорогим, поэтому остраконы использовались для различных записей и, порой, для художественных набросков. На протяжении более четырех веков в Дейр-эль-Медине жили высококвалифицированные архитекторы, строители храмов и гробниц, художники и ремесленники, служившие фараону. Возможно, они использовали остраконы для создания эскизов будущих рельефов на стенах и потолках гробниц фараонов и их родных, либо просто делали зарисовки-наблюдения из жизни или изображали сцены из жизни животных. Французский египтолог Гастон Масперо назвал остраконы своеобразными листками блокнота.

Первая часть фильма BBC «Жизнь и смерть в Долине Царей» о жизни ремесленников, служивших фараону. В районе отметки времени 11 минут 50 секунд можно посмотреть на колодец, где нашли остракон с танцовщицей и много других артефактов

О том, что рисунок танцовщицы вероятнее всего был сделан специалистом, расписывавшим царские гробницы, говорит высокий уровень мастерства, вложенного в этот изящный полуэротический эскиз, мимо которого, кажется, не проходит ни один посетитель музея. Из одежды на девушке есть только короткая юбка или набедренная повязка. Такая нагота характерна для изображений танцовщиц эпохи Нового Царства (а также музыкантш, см. остракон с изображением нагой лютнистки XIII–XII веков до н. э., и купальщиц, см. картинку дня Девушка с лотосом). На более древних египетских артефактах одежды на девушках побольше.

У девушки длинные вьющиеся волосы, которые считались идеалом красоты в то время. Такие танцовщицы появлялись на религиозных праздниках. Музыка и танцы были связаны с богиней Хатхор и важны для разрушения барьеров между миром живых и миром богов и мертвых. Даже если акробатические танцы были частью развлечений на праздниках, они все равно имели ритуальные аспекты. Кстати, в египетских сценах танцев чаще всего присутствует более двух танцоров, одиночные изображались очень редко. Так что наша танцовщица от этого еще уникальнее.

Считается, что художник нарисовал сначала тело, а затем, перевернув остракон, дорисовал голову. Вы заметили, что золотые серьги-кольца нарушают законы гравитации, а шея довольно неестественно соединяется с плечами? С формой груди тоже есть проблемы (нарисована как у стоящей женщины). Видимо, всё это — последствия переворачивания остракона при росписи. Но не думаю, что это умаляет мастерство художника — тем более что создание всех элементов сцены по отдельности было очень характерно для египетского стиля искусства.

Может быть, рисунок несколько наивен, руки и ноги девушки неестественно длинны и есть проблемы с законами гравитации, но все равно танцовщица получилась очень грациозной и гибкой, кажется, вот-вот она сделает сальто и снова встанет на ноги под звуки музыки. Археолог Патрик Хант (Patrick Hunt) заметил, что поза танцовщицы — разворот богини неба Нут, которая соединяет землю с небом, касаясь земли только кончиками пальцев.

Изображение богини Нут на потолке гробницы Рамcеса IV в Долине Царей. фото с сайта flickr.com

Акробатические представления, танцы и игры были важными элементами элитного образа жизни в Древнем Египте. Разнообразных изображений танцоров и танцевальных поз довольно много на египетских рельефах и настенных росписях. Танцовщицы в такой же позе мостика, в которой запечатлена наша героиня, изображены, например, на барельефе в Красной часовне Хатшепсут (Chapelle Rouge) в Карнаке (датируется ~1473–1458 гг. до н. э.). Танцовщицы изображены в коротких юбках и с длинными волосами. Они участвуют в праздновании ежегодного «Прекрасного праздника долины» (Beautiful Festival of the Valley) в Фивах.

Барельеф в Красной часовне Хатшепсут с танцовщицами в позе мостика. Изображение из статьи R. Iversen 2014. Bronze Age acrobats: Denmark, Egypt, Crete

фото © Юлия Михневич, Египетский музей в Турине, Италия. Размеры остракона: высота — 10,5 см, длина — 16,8 см.

Юлия Михневич