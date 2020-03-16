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OSIRIS-REx прислал наиболее детальный снимок поверхности Бенну

OSIRIS-REx прислал наиболее детальный снимок поверхности Бенну

4 марта станция OSIRIS-REx выполнила новый пролет участка Nightingale. Основной целью операции был детальный осмотр места. Nightingale выбран в качестве основной площадки для запланированной на август этого года операции по взятию пробы вещества астероида Бенну (101955 Bennu).


Представленное фото было сделано OSIRIS-REx во время этого пролета. В момент съемки он находился на высоте всего 300 м от Бенну. На сегодняшний день это самое детальное изображение поверхности малого тела.

На снимке запечатлено скопление крупных камней, расположенное на окраине Nightingale. Предполагаемое место забора грунта находится к юго-западу от этой точки. Ширина запечатленного участка составляет 4.7 м. Для лучшего понимания масштабов: длина камня овальной формы в левой части кадра составляет 2.4 м, что сравнимо с длиной лошади.

OSIRIS-REx прислал наиболее детальный снимок поверхности Бенну

14 апреля специалисты миссии проведут первую репетицию взятия образца вещества Бенну. Во время ее OSIRIS-REx приблизится на расстояние 50 м к участку Nightingale. Вторая репетиция запланирована на июнь. В ее рамках специалисты миссии отработают все основные маневры, необходимые для взятия астероидного вещества. Минимальная дистанция сближения с Бенну составит 25 м.

16 март 2020 /
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