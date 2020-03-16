Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигло 155 тысяч
Власти Испании запретили передвижение жителей внутри страны из-за вспышки коронавируса COVID-19. Исключением станут только случаи крайней необходимости: выходить из дома можно, в частности, для посещения больниц и похода за продуктами. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам заседания совета министров страны. Продлится данная мера 15 дней.
Положительный результат на коронавирус получила супруга испанского премьер-министра. В пресс-службе кабмина сообщили, что Санчес и его жена чувствуют себя хорошо и находятся на карантине в резиденции премьера.
Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными. Такое заключение вынес лечащий врач Белого дома.
Всего же в мире коронавирусом заразились 155 тысяч человек. Многие страны принимают экстренные меры по борьбе с распространением инфекции. Израиль, Франция и Словения постановили закрыть все кафе, рестораны и торговые центры. Работу продолжат аптеки и супермаркеты.
В Израиле для выявления контактов носителей коронавируса будут применяться антитеррористические технологии. Кроме того, под запретом в стране и собрания людей в группы больше 10 человек.
Польша и Эстония ограничили въезд иностранцам. США распространили аналогичную меру на Великобританию и Ирландии. В Нью-Йорке из-за введенного накануне чрезвычайного положения под угрозой проведение акции "Бессмертный полк".
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