» » Засуха в Замбии привела к нехватке воды

Засуха в Замбии привела к нехватке воды

Засуха в Замбии привела к нехватке воды

Уровень наибольшего в мире искусственного озера Кариба площадью 5500 кв. км за 3 года жестокой засухи упал на 6 м. Замбия столкнулась с серьезной нехваткой воды и электричества, несмотря на недавние дожди, уровень воды в водоемах остается критически низким, сообщает The Guardian.

В начале марта вода, доступная для производства электроэнергии, на плотине Кариба, расположенной на границе между Замбией и Зимбабве, составила 11 %, что является незначительным подъемом после рекордно низкого уровня, отмеченного в январе. Год назад уровень воды в озере составлял более 42 %.

Сейчас мощность гидроэлектростанции сильно ограничена, что приводит к частым отключениям электроэнергии в обеих странах, многие предприятия используют дизельные генераторы по 8 часов в день.

Около половины всего электричества Замбии поступает с плотины Кариба. Этот источник энергии подвержен губительному воздействию климата. В Замбии за прошедшие 60 лет стало на 1,7 °C жарче. Среднее количество осадков в стране за тот же период сокращалось на 2,3 % каждое десятилетие.

Характер и сроки выпадения дождей также меняются. После нескольких месяцев сильной засухи недавние ливни разрушили урожай и инфраструктуру в Замбии.

16 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Можно ли добыть энергию из дождя?
Хочу все знать

Можно ли добыть энергию из дождя?

Как известно, развитие технологий и увеличение населения планеты ведут к повышению мирового потребления электроэнергии. Для того, чтобы предотвратить наступление энергетического коллапса, ученые уже
Жители китайской провинции Аньхой страдают от сильнейшей за последние 50 лет засухи
Хочу все знать

Жители китайской провинции Аньхой страдают от сильнейшей за последние 50 лет засухи

Восточная китайская провинция Аньхой страдает от сильной засухи. Уровень осадков здесь самый низкий с 1961 года — сообщает ИА Синьхуа. ...
10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды
Хочу все знать

10 городов мира, которым грозит дефицит пресной воды

Ченнаи, шестой крупнейший город Индии, переживает катастрофическую нехватку воды. Резервуары города с водой высыхают, а жителям города приходится забирать воду в бутылках с грузовиков, которые
27 фактов об озере Севан
Хочу все знать

27 фактов об озере Севан

Севан — самое большое озеро в Армении.Озеро пресноводное, находится в области Гегаркуник.В древности у армян называлось Геламово озеро, Гегамское (Геламское) море, Гехаркуник (Геларкуни), Севанга,
Ученые выяснили, что погубило цивилизацию индейцев майя
Хочу все знать

Ученые выяснили, что погубило цивилизацию индейцев майя

Крах классической цивилизации майя в Центральной Америке мог быть вызван небольшой засухой. К такому выводу пришли ученые из Юкатанского центра научных исследований и Университета Саутгемптона в
Orbit – стиральная машина, не требующая ни воды, ни электричества, ни порошка
Хочу все знать

Orbit – стиральная машина, не требующая ни воды, ни электричества, ни порошка

Electrolux создала интересный концепт минималистичной стиральной машины, не требующей ни воды, ни электричества, ни порошка, да еще и совершенно бесшумной! Orbit – это небольшой шар, парящий в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоВ чем преимущества работы с рекламным агентством?


Свежие Статьи
Штормовая погода и наводнения в Египте

Штормовая погода и наводнения в Египте

Медиум Сильвия Браун предсказала вспышку коронавируса еще в 2008 году

Медиум Сильвия Браун предсказала вспышку коронавируса еще в 2008 году

За нами наблюдают большие инопланетные корабли

За нами наблюдают большие инопланетные корабли

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+