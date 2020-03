У побережья Мадагаскара сформировался тропический циклон «Герольд»

Тропический циклон «Герольд» развился недалеко от острова Мадагаскар, как ожидается, он будет усиливаться в ближайшие дни и направится в южную часть Индийского океана. Жители островов Маврикий и Родригес готовятся к разрушительным ветрам и проливным дождям, сообщает Al Jazeera.

Отдельные районы Мадагаскара уже пострадали от сильного дождя. В городе Самбава на северо-востоке острова зафиксировано 95 мм осадков в пятницу, 13 марта. За 3 последующих дня может выпасть еще 300 мм дождя.

Moderate TS #Herold has formed off #Madagascar and will become a severe TS on Saturday. Herold will become an intense tropical cyclone (category 3 hurricane equivalent) before passing N of #Mauritius Monday night, local time. pic.twitter.com/5V4T9nAiUs

— Jason Nicholls (@jnmet) March 13, 2020

В субботу «Герольд» находился примерно в 800 км к северо-западу от столицы Маврикия, города Порт-Луи. К побережью Маврикия приближаются ветры со скоростью 110 км/ч, с порывами около 140 км/ч.

14 марта погодная система резко набрала обороты, прогнозируется, что ветер достигнет 195 км/ч, а к понедельнику может развить скорость 240 км/ч, что эквивалентно атлантическому урагану 3 категории.

Тропический циклон пройдет к северо-западу от Маврикия с максимальной интенсивностью, а затем повернет к юго-западу от острова Родригес. Оба острова могут пострадать от разрушительного воздействия штормовой погоды, включая вероятность разрушений, наводнений и оползней.

Температура поверхности моря способствует усилению шторма: она составляет около 29 °С. Существует также незначительный вертикальный сдвиг ветра, который позволит тропическому циклону держаться в вертикальном положении. «Герольд» останется мощной штормовой системой до середины следующей недели, потом начнет медленно рассеиваться.