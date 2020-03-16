Тайны мира » Хочу все знать » В Токио рекордно рано зацвела Сакура
В Токио рекордно рано зацвела Сакура
Сакура в Токио зацвела в непривычно раннее время – такого еще не было за всю историю наблюдений с 1953 года. В 2002 и 2013 годах сакура распускалась 16 марта.
Началом цветения объявляется день, когда на дереве в храме Ясукуни распустится 5 бутонов. Это и произошло сегодня, несмотря на мокрый снег и холод в японской столице.
Обычно цветением сакуры японцы любуются в компании семьи и друзей, устраивая выезды на природу и в парки. Но в этом году от обычая "ханами" пришлось отказаться из-за коронавируса.
16 март 2020 /
Похожие новости
В Сочи сезон цветения сакуры начался на месяц раньше
Сезон цветения сакуры в парке "Дендрарий" в Сочи начался на месяц раньше из-за теплой погоды, сообщает Сочинский национальный парк.
Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае
Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае в конце декабря, за девять дней до того, как о проблеме заявила ВОЗ
Как появился бренд Canon
История японской компании Canon Ink начинается в 1933 году. Инженеры из Токио Горо Ёсида и Сабуро Учида организовали лабораторию и занялись разработкой дальномерной фотокамеры.
Интересные факты о Токио.
Токио, столица Японии, является одним из самых больших и наиболее переполненных городов в мире. Мужчины, известные как 'толкачи', наняты, чтобы упаковать людей в городские поезда. Токио - место
Год без лета
В 1816 году, в Европе и Северной Америке царила необычайно холодная погода. Было настолько холодно, что американцы его также прозвали «тысяча восемьсот замёрзшим». До сегодняшнего дня он остаётся
Факты о цветах
Один нарцисс в год — это арендная плата за землю принца Чарльза за Землю в Сицилии.
Комментарии
Популярные новости
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоВ чем преимущества работы с рекламным агентством?
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ