В Токио рекордно рано зацвела Сакура

Сакура в Токио зацвела в непривычно раннее время – такого еще не было за всю историю наблюдений с 1953 года. В 2002 и 2013 годах сакура распускалась 16 марта.

Началом цветения объявляется день, когда на дереве в храме Ясукуни распустится 5 бутонов. Это и произошло сегодня, несмотря на мокрый снег и холод в японской столице.

Обычно цветением сакуры японцы любуются в компании семьи и друзей, устраивая выезды на природу и в парки. Но в этом году от обычая "ханами" пришлось отказаться из-за коронавирус а.