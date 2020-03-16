» » В Токио рекордно рано зацвела Сакура

В Токио рекордно рано зацвела Сакура

В Токио рекордно рано зацвела Сакура

Сакура в Токио зацвела в непривычно раннее время – такого еще не было за всю историю наблюдений с 1953 года. В 2002 и 2013 годах сакура распускалась 16 марта.

Началом цветения объявляется день, когда на дереве в храме Ясукуни распустится 5 бутонов. Это и произошло сегодня, несмотря на мокрый снег и холод в японской столице.

Обычно цветением сакуры японцы любуются в компании семьи и друзей, устраивая выезды на природу и в парки. Но в этом году от обычая "ханами" пришлось отказаться из-за коронавируса.

16 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Сочи сезон цветения сакуры начался на месяц раньше
Хочу все знать

В Сочи сезон цветения сакуры начался на месяц раньше

Сезон цветения сакуры в парке "Дендрарий" в Сочи начался на месяц раньше из-за теплой погоды, сообщает Сочинский национальный парк.
Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае
Хочу все знать

Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае

Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае в конце декабря, за девять дней до того, как о проблеме заявила ВОЗ
Как появился бренд Canon
Хочу все знать

Как появился бренд Canon

История японской компании Canon Ink начинается в 1933 году. Инженеры из Токио Горо Ёсида и Сабуро Учида организовали лабораторию и занялись разработкой дальномерной фотокамеры.
Интересные факты о Токио.
Хочу все знать

Интересные факты о Токио.

Токио, столица Японии, является одним из самых больших и наиболее переполненных городов в мире. Мужчины, известные как 'толкачи', наняты, чтобы упаковать людей в городские поезда. Токио - место
Год без лета
Хочу все знать

Год без лета

В 1816 году, в Европе и Северной Америке царила необычайно холодная погода. Было настолько холодно, что американцы его также прозвали «тысяча восемьсот замёрзшим». До сегодняшнего дня он остаётся
Факты о цветах
Хочу все знать

Факты о цветах

Один нарцисс в год — это арендная плата за землю принца Чарльза за Землю в Сицилии.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоВ чем преимущества работы с рекламным агентством?


Свежие Статьи
Штормовая погода и наводнения в Египте

Штормовая погода и наводнения в Египте

Медиум Сильвия Браун предсказала вспышку коронавируса еще в 2008 году

Медиум Сильвия Браун предсказала вспышку коронавируса еще в 2008 году

За нами наблюдают большие инопланетные корабли

За нами наблюдают большие инопланетные корабли

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+