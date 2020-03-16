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В Мексике нашли один из древнейших "футбольных стадионов" майя

В Мексике нашли один из древнейших "футбольных стадионов" майя

Ученые обнаружили на территории мексиканского штата Оахака один из самых древних "футбольных стадионов", который предки индейцев майя использовали для игры в тлачтли - ритуальную спортивную игру с мячом. Описание этой находки и ее значение для истории развития "футбола" индейцев раскрыто в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Игра в мяч - одна из самых примечательных черт древней мезоамериканской цивилизации, однако мы почти ничего не знаем о ее происхождении и эволюции. Традиционно считается, что она возникла в низинных регионах современной Мексики, а на высокогорьях она появляется, если верить прошлым находкам, на тысячу лет позднее. Наши данные говорят о необходимости пересмотреть эту парадигму", - пишут ученые.

Одна из самых причудливых и при этом интересных традиций ацтеков, майя и других индейцев, живших в Центральной Америке до пришествия конкистадоров, заключалась в том, что они часто разрешали внутренние и даже внешние конфликты и споры, играя в своеобразный "футбол", ритуальную игру тлачтли. Во многих случаях подобные игры заменяли войны и другие вооруженные конфликты.

Для этих состязаний правители каждого крупного города-государства строили специальные "стадионы", каменные площадки, чья длина всегда была больше ширины примерно в четыре раза. Они могли быть как достаточно большими, не уступая хоккейным коробкам по размерам, так и маленькими, сопоставимыми с теннисными кортами. Как правило, поле делилось на две половины, на каждой из которых находились от двух до четырех полевых игроков противоборствующих команд, один из которых был капитаном.

Цель игры - взять под контроль мяч (тяжелый четырехкилограммовый шар из каучука) и направить его в сторону зоны соперника, пользуясь своими бедрами, или же опустить его в одно из колец на противоположной стороне площадки. Тлачтли играл огромную роль в жизни общества древних индейцев, на что указывают тысячи "стадионов", открытых за последнюю половину века во всех уголках Мезоамерики.

Родина индейского футбола
Археологи, как пишут Джеффри Бломстер и Виктор Чавес из университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне (США), давно считают, что эта игра возникла в низинных уголках Мексики, в окрестностях древних городов Тлатилко или Тлакскала. Это связано с тем, что здесь произрастает панамское резиновое дерево, из чьего сока были изготовлены самые древние мячи для игры в тлачтли. В пользу этого так же говорило то, что самые древние "стадионы" были найдены археологами на территории этих регионов Мексики, а также на низменных равнинах у берегов Мексиканского залива и Тихого океана.

Первые игровые площадки появляются на территории высокогорий Мексики, где тоже жили предки майя, ацтеков и других народов Мезоамерики, значительно позднее, примерно через тысячу лет.

Чавес и Бломстер поставили эту концепцию под сомнение, проводя раскопки на территории древнего города Этлатонго, открытого археологами несколько лет назад в центральных регионах Мексики, в штате Оахака, где в далеком прошлом жили миштеки, одни из союзников ацтеков. В центре этого города ученые обнаружили сразу два стадиона, один из которых был построен поверх второго, а также ритуальные фигурки и прочие атрибуты игры.

Измерив доли изотопов углерода в органических останках, найденных рядом с нижним "футбольным полем", ученые пришли к выводу, что оно было построено примерно в 1374 году до нашей эры. Это делает его почти полным "ровесником" самых древних площадок для игры в тлачтли, найденных в окрестностях Тлатилко или Тлакскалы, чей возраст составляет примерно 3,4 тыс. лет.

Открытие, как отмечают ученые, не позволяет говорить о том, что древнеиндейский "футбол" стал популярным на территории высокогорий значительно позднее, чем в низинах. Скорее всего, эти спортивные ритуалы развивалась параллельно и в тех, и в других регионах, в конечном итоге превратившись в ту причудливую игру, зрителями которой становились испанские миссионеры и конкистадоры.

16 март 2020 /
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