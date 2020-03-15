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Учёные создали "Вирус Армагеддона", способный погубить миллионы

Учёные создали "Вирус Армагеддона", способный погубить миллионы

Ученые из Роттердама изменили два ключевых гена птичьего гриппа и получили в результате куда более опасный вирус. Его разрушающее организм действие исследователи решили проверить на хорьках. Симптомы гриппа у этих зверьков наиболее близки к человеческим.

Выяснилось, что "модифицированный"H5N1 превратился в смертоносную инфекцию, которая распространяется очень быстро и может стать причиной гибели миллионов человек.

Исследователи уверены, что, если изучать воздействие новой заразы на организм в условиях строгой секретности, это принесет больше пользы, чем вреда. Возможно, таким образом получится найти лекарство от болезни и предотвратить пандемию.

Однако коллеги из других стран с голландцами не согласились. Специалистов по биобезопасности пугает, что может произойти, если "вирус Армагеддона" – именно так окрестили новое заболевание его создатели – вырвется за пределы лаборатории. Многие исследователи утверждают, что по сравнению с лабораторной инфекцией нового типа даже сибирская язва кажется безобидной, сообщает РБК.

15 март 2020 /
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