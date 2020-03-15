Ученые нашли место на планете, где нет коронавируса

Единственным континентом, где нет коронавирус а, является Антарктида. Там пока не зафиксировано ни одного случая заражения, сообщает американский исследовательский университет Джонса Хопкинса со ссылкой на интерактивную карту.

В Антарктиде проживают несколько тысяч человек — сотрудники полярных станций.

Напомним, всего в мире коронавирус официально подтвержден у почти 150 тыс. человек в более чем 120 странах. Умерли от этой инфекции почти 5 тыс. Вспышка вирус а произошла в конце прошлого года в китайском Ухане, потом вирус стремительно начал распространяться за пределы КНР.