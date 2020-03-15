Как меняется размер носа в течение дня

В каждой шутке есть доля шутки, а в сказке — намек. Так, история мальчика по имени Пиноккио, которого предательски выдавал нос, стоило тому лишь немного приврать, имеет под собой реальное основание. "Рамблер" выяснил, что такое эффект Пиноккио и как он работает.

Длина носа может немного изменяться, когда к нему приливает кровь. Внутри носа содержится пещеристая ткань, которая может заполняться кровью, за счет чего и увеличивается длина этого органа.

На усиление кровотока влияют разные факторы: температура, аллергия, пища и даже эмоциональное состояние, например, приступ сильной ярости.

Попробуйте понаблюдать за своим носом в такие моменты и, если есть возможность, измерить его. Разница может быть не видна со стороны, но линейка не даст соврать. Некоторые люди уверяют, что чувствуют, как нос расширяется после еды, особенно если пища была достаточно острой.