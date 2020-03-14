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Большая североевропейская плотина – утопия или панацея?

Большая североевропейская плотина – утопия или панацея?

Уровень Мирового океана постоянно растёт. Только в течение ХХ века он увеличился на 17 см. Что будет дальше, пока неясно, но есть несколько сценариев, и самый пессимистичный из них говорит о том, что к концу текущего столетия уровень океана поднимется на 2 м. А через 300 лет – на 5 м.

Исследователи из Нидерландов и Германии представили проект грандиозного сооружения, которое должно будет защитить страны Старого Света от возможного затопления из-за глобальных изменений климата. Его реализация потребует не менее 500 млрд евро. Этот проект станет наиболее жизнеспособным решением, если человечеству не удастся держать под контролем изменения климата и уровень моря, как предсказывают компьютерные модели, поднимется.

Проект океанологов Шурда Гроскампа (Нидерланды) и Йоакима Кьельссона (Германия) носит название «Североевропейская ограждающая плотина» (Northern European Enclosure Dam). Сокращённо – NEED. По задумке учёных, необходимо построить две огромных дамбы. Одна, протяженностью около 475 км, соединит север Шотландии с Норвегией, другая, длиной в 160 км, — юго-запад Англии с западом Франции. В результате Северное и Балтийское моря, а вместе с ними проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, окажутся отделены от Атлантического океана. Эти водоёмы превратятся в гигантское озеро, изолированное от Мирового океана, и тогда подъём его уровня не будет грозить затоплением жителям прибрежных стран и регионов Северной Европы.

Все необходимые технологии, чтобы возвести такое сооружение, по мнению авторов, уже существуют. Учёные ссылаются на опыт тех же Нидерландов и Южной Кореи, которые построили у себя самые крупные на сегодня ограждающие плотины.

Забота учёных о будущих поколениях европейцев весьма похвальна, но достаточно взглянуть на карту Старого Света, чтобы понять: в то время, как жители Германии, Франции, Дании, Бельгии, Нидерландов и ряда других стран будут защищены от затопления прибрежных земель, гражданам Ирландии, Португалии, Испании, Италии и прочих стран Средиземноморья придётся спасать себя самим. Ведь территории их проживания окажутся вне зоны действия мегапроекта NEED. А значит, уже сейчас можно предсказать всплеск общественного недовольства и массовую миграцию с юга Европы на север.

Авторы проекта сами указывают на его недостатки – правда, не социального, а природного характера. Отгороженный от океана водоём лишится приливов и отливов, поэтому в него не будут поступать новые питательные вещества, необходимые рыбе и другим обитателям моря. Из-за постоянного притока речной воды его солёность будет понижаться, и в конце концов он превратится в пресноводное озеро. Это кардинально изменит экосистему региона и отразится на рыбодобывающей отрасли.

14 март 2020 /
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