Остров Ниуэ стал первым «государством темного неба»

С того момента, как на Земле впервые загорелись искусственные огни, возникла и все более ширится проблема светового загрязнения. Живя в городах, сегодня мы привыкли практически совсем не видеть звезд на ночном небе. Но все меньше их остаются видимы даже в весьма удаленных уголках планеты.

Эта проблема уже настолько значительна, что для борьбы с ней создана и работает некоммерческая Международная ассоциация по борьбе со световым загрязнением (IDA). Местные власти более чем 130 поселений из разных стран уже присоединились к разработанной ею программе, уменьшили засветку и получили сертификаты «Места темного неба» (Dark Sky Place). А недавно в этом списке впервые появилось целое государство, пускай и микроскопическое.

Островное государственное образование Ниуэ имеет особый статус в составе Новой Зеландии и управляется полностью самостоятельно. Его население составляет немногим более 1600 человек, в традиции которых ночное небо играет особенную роль. Веками местные жители путешествовали между островами, полагаясь на сложные навигационные схемы, и зависели от звезд, как от ориентиров. Неудивительно, что именно здесь ночное небо получило особый охраняемый статус.

Пресс-релиз, распространенный IDA, поясняет, что заявка от Ниуэ поступила еще в середине 2018 года, и с тех пор местные власти реализовывали рекомендованные ассоциацией меры для снижения засветки. Проводились информирование и обучение населения, обновление систем уличного и домашнего освещения. В Ниуэ надеются, что получение сертификатов IDA поможет сделать остров своего рода «заповедником звездного неба», который привлечет массу туристов, любителей астроном ии и астрофото графии.