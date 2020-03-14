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Бактерий нашли даже под дном Индийского океана

Бактерий нашли даже под дном Индийского океана

Во время работ на дне Индийского океана у берегов Африки океанологи нашли микробы, которые живут в горных породах на глубине 700 метров ниже поверхности дна. Статью с описанием находок ученые опубликовали в научном журнале Nature.

"Мы открыли крайне небольшое, но вполне жизнеспособное и активное сообщество микробов, которые обитают в толще океанической земной коры. Это открытие значительно расширяет наши представления о том, насколько далеко простираются границы биосферы Земли", – пишут ученые.

В недавнем прошлом биологи предполагали, что жизнь есть лишь на поверхности планеты, в верхних слоях воды и почвы, где кислорода, микроэлементов и питательных веществ достаточно. За последние два десятка лет ученые обнаружили множество признаков того, что границы биосферы заметно шире.

В частности, океанологи нашли большие колонии микробов на дне Марианской впадины, а также в толще сухопутных горных пород, которые были извлечены с глубины в несколько километров. Более того, зоологи открыли несколько видов "подземных" многоклеточных животных, в том числе многоножек и червей-нематод, которые живут в нижних частях многокилометровых пещер и шахт.

Одна из самых необычных черт этих существ – очень медленная скорость обмена веществ. Это связано с постоянным недостатком питательных веществ. Из-за этой особенности такие организмы гораздо сложнее изучать, так как ученым приходится очень точно воспроизводить условия, в которых они обитают.



Секреты со дна

Группа океанологов под руководством Вирджинии Эджкомб, профессора Океанографического института в Вудс-Хоуле, в очередной раз "расширила" границы биосферы Земли. Изучая породы коры, добытые со склонов хребта Атлантида на дне Индийского океана в начале 2016 года, они нашли необычную экосистему "подземных" микроорганизмов.

Когда геологи нашли бактерии внутри образцов континентальной земной коры, Эджкомб и ее коллеги заинтересовались, могут ли микробы находиться в ее морских аналогах с несколько иным минеральным и химическим составом. Руководствуясь этой идеей, ученые заполучили несколько образцов земной коры со дна Индийского океана, измельчили их и попытались найти обрывки РНК и других биомолекул.

К их большому удивлению, во всех образцах пород, добытых в том числе и с глубины в 700 метров от дна океана, подобные следы микробов нашлись – в небольших, но стабильных количествах. Изучив структуру отдельных фрагментов РНК, а также жиров и белков, ученые произвели своеобразную "перепись" этих микробов.

Оказалось, что в глубинных породах морской земной коры сформировалась полноценная экосистема, в которой обитали как археи и бактерии, которые могут извлекать энергию из различных неорганических соединений, так и микробы, питающиеся уже готовой органикой. Более того, ученые нашли и даже вырастили несколько видов грибков, которые обитают внутри этих пород вместе с бактериями.

Все эти организмы, как отметила Эджкомб, объединяло то, что они очень экономно расходуют ресурсы. Они выработали целый набор методов, благодаря которым можно повторно использовать отработавшие свое белковые молекулы и прочие соединения, которые играют важную роль в жизнедеятельности клеток.

Изучение этих бактерий и грибков, по словам ученых, помогут не только уточнить размеры биосферы и общую массу всей жизни на Земле, но и понять, где могут "прятаться" первые представители внеземной жизни на планетах Солнечной системы и за ее пределами.

14 март 2020 /
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