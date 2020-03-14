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Физики заявили, что найдут тёмную материю в ближайшее время

Физики заявили, что найдут тёмную материю в ближайшее время

Российские учёные рассчитывают в ближайшее время найти тёмную материю. Точные сроки пока не называются, но прогнозы делаются оптимистичные.

Как рассказал руководитель секции ядерной физики в Отделении физических наук РАН Валерий Рубаков, сейчас на роль частицы тёмной материи может претендовать так называемый аксион — гипотетическая нейтральная частица-бозон. Также рассматриваются варианты и со «стерильным» нейтрино, которую также до сих пор не открыли. Дальше нужны эксперименты, чтобы обнаружить столкновение этих частиц с обычным веществом на Земле.

Как пишет ToDay News Ufa, существование тёмной материи учёные доказали по ускоренному перемещению скоплений звёзд, что свидетельствует о большей массе галактик. Но детальной информации об этом пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что физики обнаружили новый способ поиска элементарных частиц — нейтрино. Метод основан на создании радиоволнового эхо от ионизационного следа, возникающего при движении частицы в среде. Это поможет учёным в поиске нейтрино, который недоступен для других экспериментов в диапазоне энергий.

14 март 2020 /
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