СМИ: Первый зараженный коронавирусом появился еще в ноябре

Коронавирус начал распространяться в Китае не с декабря, как считалось ранее, а с ноября. Об этом со ссылкой на засекреченные правительством КНР данные пишет The South China Morning Post.

Отмечается, что первый заболевший появился в провинции Хубэй 17 ноября. Пациентом стал мужчина в возрасте 55 лет.

Дальше заболеваемость развивалась в геометрической прогрессии: к 15 ноября было около 30 инфицированных, спустя две недели — уже почти 400.

По данным на пятницу, коронавирус нового типа во всем мире нашли уже у 131 тыс. 851 человека. Число смертей выросло до 4948.