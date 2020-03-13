Тайны мира » Хочу все знать » СМИ: Первый зараженный коронавирусом появился еще в ноябре
СМИ: Первый зараженный коронавирусом появился еще в ноябре
Коронавирус начал распространяться в Китае не с декабря, как считалось ранее, а с ноября. Об этом со ссылкой на засекреченные правительством КНР данные пишет The South China Morning Post.
Отмечается, что первый заболевший появился в провинции Хубэй 17 ноября. Пациентом стал мужчина в возрасте 55 лет.
Дальше заболеваемость развивалась в геометрической прогрессии: к 15 ноября было около 30 инфицированных, спустя две недели — уже почти 400.
По данным на пятницу, коронавирус нового типа во всем мире нашли уже у 131 тыс. 851 человека. Число смертей выросло до 4948.
13 март 2020 /
Похожие новости
Как помыть руки, чтобы на них не осталось опасных бактерий?
Практически с самого начала 2020 года весь мир обеспокоен тем, что по миру активно распространяется коронавирус CoVID-2019. По данным South China Morning Post, из-за этой болезни на момент написания
В ВОЗ высказались о влиянии климата на коронавирус
Мария Ван Керкхове прокомментировала предположения, что коронавирус COVID-19 по-разному проявляется в разных климатических условиях.
В поисках «нулевого пациента»: ученые ищут человека, с которого началась вспышка коронавируса
Пока CoVID-2019 стремительно распространяется по планете, ученые всего мира пытаются найти «нулевого пациента» — первого человека, который заразился коронавирусом. Достижения в области генетического
Почему коронавирус «избегает» детей?
Вспышка коронавируса, пришедшая из китайского города Ухань в конце 2019 года, к настоящему моменту заразила более 24 000 человек по всему миру. Несмотря на высокий уровень контахиозности, инфекция
Опасен ли в действительности коронавирус? Ученый из Франции доказывает обратное
Вспышка нового вируса из Китая сильно взбудоражила весь мир. Во всех средствах массовой информации говорится о погибших и огромном количестве заражённых, численность которых с каждым днём возрастает.
Стоит ли волноваться из-за нового вируса, обнаруженного в Китае?
О вспышке неизвестной болезни, произошедшей в провинции Хубэй в центральной части Китая этой зимой, известно не так много. Врачи полагают, что болезнь, которая поразила 59 человек, может быть вызвана
Комментарии
Популярные новости
Как смартфоны и соцсети убивают наше времяВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоВ чем преимущества работы с рекламным агентством?
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ