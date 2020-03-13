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Как найти человека по фото

Как найти человека по фото

Иногда возникает необходимость найти человека по его фотографии. Или попросту опознать кто, или что на фото. На помощь придут инструменты поиска во Всемирной Паутине.



Алгоритм поиска по фотографии

Без внедрения в научно-технические подробности, процесс поиска по изображению происходит так: берется исходное изображение и дробится на мелкие фрагменты, имя которым — виртуальные слова. После чего происходит поиск по схеме текстового запроса, в результате которого обнаруживаются виртуальные слова, наиболее подходящие по смыслу (изображению), максимально похожих, либо совершенно одинаковых. Существуют популярные инструменты, с помощью которых можно найти человека по фото в Интернете, которые мы рассмотрим ниже.



Поиск по фото на Яндекс

Как это работает:



Активируйте Yandex;



Под строчкой поиска есть вкладка «картинки» на которую нужно перейти;

Как найти человека по фото



Открывшаяся страница предлагает рамку поиска с изображением фотоаппарата справа — кликайте на иконку;

Как найти человека по фото



Слева появится кнопка, предлагающая выбрать файл — выбирайте нужный;



Мы нашли ее.

Как найти человека по фото
Вместе с найденными фотографиями появятся также различные ссылки, которые помогут найти идентичные, либо похожие картинки. Если же возникло уведомление, что картинок не найдено, то значит поисковик не смог обеспечить выполнение данного вами запроса.



Поиск по изображению в Гугл

Google также предлагает поиск по изображениям. Алгоритм:



Откройте гугл;

Как найти человека по фото



Как правило, в верхнем правом углу находится кнопка «картинки», на которую и следует нажать;



В поисковой рамке возникнет значок фотоаппарата — кликайте;

Как найти человека по фото



Среди двух появившихся вкладок надо выбрать нужное — загрузить файл, либо указать ссылку;



Загрузите исходник;

Как найти человека по фото



Автоматически вылезет искомое.

Google предоставит все найденные изображения. Информацию, которая имеется в профиле соцсети человека, фейковую страничку, сайты с информацией о фотографии.



Поиск по фото на Tineye

Есть сайт, который по своим свойствам не уступает вышеуказанным сервисам. Он называется Tineye. Тинай разработан специально для поиска по изображениям. Единственный минус — это его англоязычность, что с лихвой окупается интуитивностью для любого пользователя. Что нужно:



Найти сайт;



Слева от окна поиска нажать на стрелку;

Как найти человека по фото



Загрузить фотографию;



Получить искомое.

Как найти человека по фото
Все работает.



Поиск на Find Face

Ресурс Файнд Фейс позиционирует себя самым мощным в области поиска по изображениям, а также в технологии распознавания лиц. Свои услуги сайт предоставляет юридическим лицам, а также государственным структурам, которым предлагается пройти процедуру обязательной регистрации.

Как найти человека по фото
В случае, если ни один из указанных сервисов не смог вам помочь, это означает только одно: искомого изображения нет на просторах Сети, либо фотографии закрыты настройками приватности.

13 март 2020 /
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