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Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

Китайский художник Лэн Цзюнь (Leng Jun) пишет поразительно реалистичные портреты, являясь настоящим мастером гиперреализма.


Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины




На скептические комментарии людей, считающих, что его работы слишком похожи на фотографии, 56-летний художник отвечает, что каждый, кто увидит его картины воочию, может лично убедиться в том, что именно находится у него перед глазами.


Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины




По словам художника, он вовсе не стремится конкурировать или подражать фотографии — он просто желает довести своё искусство до совершенства.


Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины

 

Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины



13 март 2020 /
Хочу все знать
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