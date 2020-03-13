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Китайский художник Лэн Цзюнь создает потрясающе реалистичные картины
Китайский художник Лэн Цзюнь (Leng Jun) пишет поразительно реалистичные портреты, являясь настоящим мастером гиперреализма.
На скептические комментарии людей, считающих, что его работы слишком похожи на фотографии, 56-летний художник отвечает, что каждый, кто увидит его картины воочию, может лично убедиться в том, что именно находится у него перед глазами.
По словам художника, он вовсе не стремится конкурировать или подражать фотографии — он просто желает довести своё искусство до совершенства.
13 март 2020 /
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